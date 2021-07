Le jeu de plateforme accrocheur Greak: Memories Of Azur obtient une démo exclusive au commutateur

C’est en 2019 que Grec : Souvenirs d’Azur a été annoncé pour la première fois pour Switch comme ciblant une version 2020. De toute évidence, il y a eu un peu d’attente, mais le développeur Navegante Entertainment s’est maintenant associé à Team17 et le jeu approche à grands pas.

Tout d’abord, le Switch eShop reçoit une démo exclusive à la console qui est lancée aujourd’hui (20 juillet), une chance pour le projet de capter l’attention. Le jeu complet sera lancé le 17 août, à la fois sur l’eShop et dans une édition commerciale ; la version téléchargeable coûtera 15,99 £, 19,99 $, 19,99 €.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il a un beau style artistique et promet une plate-forme de casse-tête lorsque vous utilisez les capacités uniques de trois frères et sœurs. Ses fonctionnalités incluent également une bande-son entièrement orchestrée, elle semble donc mériter le détour.

Dans Greak : Memories of Azur, le joueur rejoint les frères et sœurs Greak, Adara et Raydel alors qu’ils fuient l’invasion meurtrière de leur maison, chaque frère possédant des capacités uniques qui l’aideront dans leur voyage ; Greak offre de l’agilité et la possibilité de s’adapter là où d’autres ne le feront pas ; Adara utilise la magie des arcanes avec un effet dévastateur ; et Raydel a des compétences au combat et un équipement spécialisé qui font de lui un ennemi redoutable. Le joueur devra alterner de manière transparente entre les trois frères et sœurs pour mieux naviguer dans le monde magnifique mais hostile d’Azur, en affrontant les Urlags ennemis alors qu’ils tentent de survivre.