cassettes VHS ! Manettes SNES ! Maisons abordables! Oui, les années 90 étaient une bonne époque, mais elles sont mortes. Mort depuis longtemps. Nous pouvons les revivre à travers les jeux vidéo, cependant.

Time Loader est sorti depuis quelques semaines sur Steam, GOG et Epic Games Store, mais il se dirige maintenant également vers PS4, Xbox One et Nintendo Switch l’année prochaine.

Il a reçu de très bonnes critiques pour sa plate-forme de puzzles basée sur la physique, et l’éditeur vient de publier une bande-annonce spéciale pour célébrer ce fait :

Faites-nous savoir dans les commentaires si cela ressemble à votre confiture!