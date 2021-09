Le jeu de pleurs de Sandy expliqué | Ligne électrique ⋆ 10z virale

J’ai écrit sur les larmes théâtrales de Sandy Cortez la semaine dernière dans « Ne pleure pas pour moi… ». Elle a ensuite publié une déclaration qui proclamait et expliquait son effondrement :

Oui, j’ai pleuré. J’ai pleuré sur le manque total de soins pour les êtres humains qui sont touchés par ces décisions, j’ai pleuré contre une institution choisissant une voie de volatilité maximale et de considération minimale pour sa propre commodité politique. Et j’ai pleuré sur le manque total de respect que j’ai souvent l’impression que notre parti a pour ses membres et communautés les plus vulnérables et les plus menacés – parce que les menaces de mort et le vitriol dangereux que nous recevrions inévitablement en précipitant un vote aussi sensible, chargé et sous-considéré ne valaient pas la peine de le retarder même de quelques heures pour nous aider à faire le travail nécessaire pour ouvrir une conversation de compréhension.