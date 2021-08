Le jeu de pré-saison des LA Rams laisse les fans sanglants après un combat acharné

Une bagarre massive a éclaté entre les fans des LA Rams et des LA Chargers samedi soir dans un match à enjeux relativement faibles. Les vidéos de la bagarre deviennent virales sur les réseaux sociaux, où certains commentateurs plaisantent sur l’énergie refoulée des fans de sport après un an sans événements sportifs en direct. Beaucoup espèrent que les fans trouveront de meilleurs moyens d’évacuer cette énergie à l’avenir.

Les Rams et les Chargers se sont affrontés lors d’un match de pré-saison samedi soir au stade SoFi de Los Angeles, en Californie. Comme le montre la vidéo ci-dessous, les tensions étaient vives dans les tribunes où les fans se sont affrontés avec des voix élevées, des gestes obscènes, des objets jetés et enfin des coups durs. Un homme en maillot a été tiré sur deux rangées de sièges et violemment battu par quatre supporters de l’équipe adverse, et toute la zone a été dégagée en quelques instants. Des collations et des boissons ont été renversées et dispersées partout alors que des passants tentaient d’intervenir.

D’en haut : pic.twitter.com/o8Bz7bdlAp – BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) 15 août 2021

De nombreux commentateurs ont été stupéfaits par le manque de sécurité sur les lieux, bien qu’une vidéo sous un autre angle ait montré qu’ils se sont finalement présentés plus d’une minute plus tard. Une troisième vidéo a montré qu’une femme debout quelques rangées en arrière a jeté la boisson qui a vraiment déclenché le tout. Pourtant, de nombreux commentateurs ont estimé que les hommes impliqués avaient dépassé la limite avant que tout ne soit dit et fait.

Les commentateurs ont également fait de nombreuses autres observations sur la bagarre – beaucoup ont félicité l’homme au maillot blanc pour avoir tenu tête à quatre adversaires plus longtemps qu’il n’en avait le droit, tandis que d’autres se sont moqués des quatre agresseurs pour leur objectif et leur technique ivres. Plus que tout, cependant, les commentateurs ont spéculé que ce serait le ton des sports en direct pour le reste de l’année.

Comment ça a commencé pic.twitter.com/wHaWUMS6w7 – Ash (@Ashyxf) 15 août 2021

Comme d’autres formes de divertissement, l’industrie du sport professionnel a été dévastée par la pandémie de COVID-19 au cours de la dernière année. De nombreux promoteurs ont essayé de le faire fonctionner avec des jeux télévisés et des tribunes vides, mais les commentateurs ont observé que l’énergie n’était jamais tout à fait la même. Maintenant, il semble qu’il faudra un certain temps aux foules pour recalibrer cette énergie lors de la rentrée.

On ne sait pas exactement quand ce combat a éclaté, mais la soirée s’est terminée sur un score de 13 à 6 en faveur des Chargers. Les Rams affronteront les Raiders de Las Vegas le samedi 21 août à 22 h HE. Les Chargers affronteront les 49ers de San Francisco le dimanche 22 août à 19 h 30 HE.