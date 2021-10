Le jeu de puissance des Rangers clique enfin pour relancer le retour

OTTAWA, Ontario — Depuis qu’ils ont marqué un but en avantage numérique contre les Canadiens au début de leur périple de quatre matchs sur la route, les Rangers n’ont pas pu faire en sorte que leurs unités avant-gardistes cliquent au moment où ils en avaient le plus besoin.

Jusqu’aux cinq dernières minutes de leur victoire de 3-2 sur les Sénateurs samedi après-midi au Centre Canadian Tire.

Avec Ottawa menant 2-0 et l’ancien troisième choix des Sénateurs au repêchage 2020 de la LNH, Tim Stutzle, au banc des punitions, les Rangers ont été vifs avec leurs passes pour amorcer leur quatrième opportunité de jeu de puissance du match. La rondelle est passée à Artemi Panarin, qui a rapidement envoyé une passe de premier plan à Chris Kreider pour la frappe facile devant le gardien d’Ottawa Matt Murray pour le premier but des Rangers.

Le genou de Kreider s’est connecté à la tête de Murray et le gardien de but s’est dirigé vers le vestiaire des Sénateurs pour le reste du match avec ce que l’on suppose être une possible commotion cérébrale.

« Il y avait beaucoup de cliquetis sur le jeu de puissance, nous [were] 2-pour-20 [coming into Saturday’s game] mais j’aime beaucoup ce que je vois », a déclaré l’entraîneur-chef Gérard Gallant avant la victoire. «Il y a de bonnes chances de marquer, ils frappent les poteaux. S’ils n’avaient pas d’occasions, je serais inquiet, mais je ne suis pas du tout inquiet. »

Chris Kreider marque en avantage numérique pour les Rangers.USA TODAY Sports

Les Rangers sont maintenant 3-en-24 avec l’avantage d’un homme jusqu’à présent cette saison.

Kaapo Kakko est éligible pour sortir de la réserve des blessés lundi, bien qu’il ne soit pas clair si l’ailier droit finlandais sera prêt pour le match des Rangers ce soir-là contre les Flames au Madison Square Garden.

« Il est toujours au jour le jour, il se débrouille très bien », a déclaré Gallant à propos de Kakko, qui a subi une blessure au haut du corps non divulguée lors de la première période de la victoire de 3-1 des Rangers contre les Canadiens le 16 octobre. patiné [Friday], alors il a patiné ces derniers jours, se rapprochant. Mais c’est toujours au jour le jour.

Ryan Lindgren a égalé le score à 2-2 avec le troisième but de sa carrière et le premier depuis le 15 avril la saison dernière, contre les Devils.

« Quatre contre quatre, je me suis juste retrouvé là-bas et évidemment une excellente pièce de [Adam Fox] pour en quelque sorte battre son gars et ensuite me trouver au filet », a-t-il déclaré.

K’Andre Miller a bloqué un sommet en carrière de six tirs dans la victoire, tout en affichant deux tirs et deux coups sûrs en 19:35.

« J’aime la façon dont il joue, a dit Gallant. « C’est un grand gars, il patine bien, c’est encore un jeune joueur, mais soir après soir, il joue du très bon hockey pour nous. J’aime la façon dont il a fait un pas et comme tout défenseur, il fait des erreurs dans la zone D. Mais j’aime ce que je vois, je pense qu’il va être un très, très bon joueur de hockey.