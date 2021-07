Le jeu de puzzle Cutie ‘A Monster’s Expedition’ va changer avec un nouveau DLC

Tout le monde aime les puzzles, surtout quand ce sont des puzzles primés de renommée mondiale, ce qui est exactement ce qu’est A Monster’s Expedition.

Développé par les sorciers de puzzle Draknek & Friends (Cosmic Express, A Good Snowman Is Hard To Build, Sokobond) et comprenant la musique d’Eli Rainsberry (Wilmot’s Warehouse) et l’écriture de Pip Warr (de PC Gamer et Rock Paper Shotgun), A Monster’s Expedition est tout sur un petit monstre qui essaie d’explorer un monde en abattant des arbres et en les transformant en ponts.

Cela semble simple ? Eh bien, c’est – mais c’est aussi exceptionnellement profond, et vous vous arracherez presque certainement des cheveux au moment où vous arriverez aux niveaux ultérieurs.

Oh, mais nous avons mentionné les récompenses, n’est-ce pas ? Voici toutes les distinctions que A Monster’s Expedition a reçues :

Bon sang, ça fait beaucoup de trophées. Peut-être que le vrai casse-tête est de savoir comment les mettre tous sur l’étagère.

L’énorme nouvelle mise à jour de contenu est également incluse, qui sortira le 5 août sur toutes les plateformes, et ajoute plus de 100 nouvelles îles de puzzle et de nouvelles expositions de musée.

A Monster’s Expedition sortira sur le Switch eShop le 5 août.