Le jeu de rôle décentralisé Nine Chronicles lance la saison 0 de l’arène

Nine Chronicles, un énorme jeu de rôle en ligne multijoueur (MMORPG) soutenu par la société sud-coréenne de blockchain Planetarium et le mastodonte du jeu vidéo Ubisoft prend un bon départ après le lancement de la saison 0 d’Arena le 8 septembre.

La saison inaugurale, appelée Yggdrasil: The Alpha Season, se déroulera jusqu’au 6 octobre environ (se terminant une fois que le numéro de bloc 2 463 999 a été validé) et permet aux joueurs de gagner leur part de 896 000 jetons NCG dans les cagnottes ainsi que des NFT rares et exclusifs qui fournissent joueurs avec une utilité dans le jeu et une valeur intégrée.

Pourquoi ce jeu pourrait être la prochaine grande chose dans le jeu basé sur la blockchain

Avec une solide communauté Discord et un compte Twitter de plus de 36 000 personnes, Nine Chronicles devrait captiver l’imagination des joueurs de MMORPG et des passionnés de crypto. Mais ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles le jeu est susceptible de décoller.

Le mois dernier, Planetarium a levé 2,6 millions de dollars en capital-risque auprès de certains des principaux fonds d’investissement dans le secteur des jeux pour développer le personnel des développeurs et continuer à créer le contenu du jeu lui-même.

Mais bien sûr, il y a une raison encore plus grande pour laquelle Nine Chronicles est mis en place pour réussir. Il suit les traces d’Axie Infinity en offrant aux joueurs une chance de gagner de la crypto-monnaie et des NFT en utilisant sa version unique d’un modèle de jeu pour gagner qui continuera d’évoluer à mesure que le jeu mûrit.

On estime qu’Axie Infinity a généré un chiffre d’affaires de 485 millions de dollars depuis juillet. Avec les incitations que Nine Chronicles a mises en place pour les joueurs et le fait que la valeur des NFT dans le jeu est directement liée à la taille et à la passion des communautés autour de ces jeux à gagner, le jeu pourrait être le prochain à faire vibrer le monde de la cryptographie et redonner de la valeur aux joueurs plutôt qu’aux seuls éditeurs qui en profitent.

En savoir plus sur les fonctionnalités Play-to-Earn de la saison inaugurale de Nine Chronicles

Yggdrasil : La Saison Alpha propose quatre récompenses principales pour les joueurs :

448 000 jetons NCG répartis entre tous les joueurs qualifiés pour le jeu en arène. 448 000 jetons NCG répartis entre les 500 meilleurs joueurs hebdomadaires du jeu. Six NFT en jeu de personnage Ruci en costume mythique et 34 NFT en jeu Rui en costume de qualité légendaire. 100 titres pour les meilleurs joueurs d’arène

Comment les joueurs peuvent se qualifier pour gagner des récompenses

Les récompenses offertes au cours de la première saison de Nine Chronicles ont le potentiel d’être si précieuses que le jeu décolle, mais les joueurs doivent se qualifier pour gagner des récompenses en faisant trois choses :

Atteignez le niveau 17 pour débloquer le mode arène. Continuez à rivaliser dans l’arène pour obtenir des notes plus élevées pour les personnages. Réclamez des récompenses via le portail Nine Chronicles.

Les joueurs peuvent participer à un maximum de 20 combats disponibles chaque jour. Ils ont besoin de tickets d’arène pour entrer dans les batailles. Ils peuvent recevoir cinq tickets toutes les six heures (ou tous les 2 000 blocs validés).

L’architecture actuelle du jeu ne permet pas plus pour le moment, mais le plan est de permettre la mise à disposition de plus de billets d’arène pour les joueurs dans les saisons futures.

Pourquoi la valeur future des NFT pourrait monter en flèche

Les récompenses de fin de saison pour les joueurs de Nine Chronicles sont à la fois abondantes, rares et potentiellement incroyablement précieuses à l’avenir, de sorte que le jeu couvre toutes les bases.

Tous les participants qui entrent dans l’arène gagnent des jetons NCG. Les 500 meilleurs joueurs hebdomadaires se partagent la même part de jetons, et le jeu récompense les joueurs qui misent leurs jetons NCG tout au long de la saison.

Les récompenses ne se présentent pas seulement sous la forme de plus de jetons, mais aussi d’une chance de frapper l’un des 240 NFT exclusifs à la première saison. Cela inclut la chance d’obtenir 1 des 9 NFT de personnage Rui.

Avoir un personnage exclusif dont il n’y a que neuf pour une communauté qui a connu une croissance de 850% du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens au cours du deuxième trimestre fiscal de cette année signifie que Nine Chronicles pourrait voir les joueurs jouer pour gagner des récompenses incroyablement précieuses.