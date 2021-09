Le jeu de rythme ‘Thumper’, lauréat d’un Apple Design Award, arrive sur Apple Arcade le 1er octobre

Le jeu de rythme populaire à haute intensité et lauréat d’un Apple Design Award, Thumper: Pocket Edition débarque sur Apple Arcade ce vendredi 1er octobre.

Repéré pour la première fois par Engadget, Apple a répertorié Thumper: Pocket Edition comme le prochain grand titre à venir sur son service de jeux.

Vendu 4,99 $ sur l’App Store, Thumper est presque sûr d’être un succès sur Apple Arcade. Après son premier atterrissage en 2017, le jeu de rythme à succès a remporté un Apple Editors’ Choice Award et un Apple Design Award. Voici comment Apple le décrit :

Thumper: Pocket Edition est tout à fait fascinant. C’est un test brutal du temps de réaction et une plongée impressionnante dans des paysages oniriques kaléidoscopiques. Ou, peut-être plus précisément, dans les cauchemars. La musique et les effets sonores gonflent et martèlent avec une tension menaçante, faisant de ce sprint fulgurant à travers des formes légères et tordues l’impression d’une lutte vitale pour la survie. Les jeux de musique serrent rarement vos émotions dans une emprise aussi menaçante.