Le jeu de simulation de football UFL est un rival free-to-play de la FIFA et de l’eFootball

Strikerz Inc. a dévoilé un tout nouveau jeu de football gratuit pour consoles appelé UFL, et il semble que le jeu s’attaque à FIFA et la série formellement connue sous le nom de PES, eFootball.

Créé sur Unreal Engine et doté d’une plate-forme qui promet de connecter les fans de football du monde entier, le nouveau titre compétitif (qui est déjà en développement depuis cinq ans) semble être un concurrent sérieux dans l’espace de jeu de football traditionnellement dominé par la FIFA.

Vous pouvez consulter la première bande-annonce ci-dessous. Une date de sortie et des plateformes seront annoncées prochainement.

“Le jeu sera disponible gratuitement et nous ajouterons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et mises à jour sans paiement obligatoire ni frais annuels”, a déclaré Strikerz Inc. dans un communiqué de presse. “Le jeu est conçu pour être une expérience de jeu équitable qui implique une approche axée sur les compétences et aucune option de paiement pour gagner.”

Pour nous, cela ressemble à une fouille de la méta actuelle de la FIFA, fortement influencée par sa dépendance à FUT et à l’IA douteuse.

“Nous sommes des fans de football et des joueurs passionnés – nous jouons à des jeux vidéo de football depuis des années et nous savons exactement ce que les gens veulent voir dans un simulateur de football”, déclare Eugene Nashilov, PDG de Strikerz Inc. “Nous voulons réinventer le jeu vidéo de football à partir de zéro, offrant aux joueurs du monde entier une expérience révolutionnaire, excitante et juste à jouer.

Se décrivant comme “une nouvelle ligue mondiale révolutionnaire de football en ligne”, l’UFL sera lancée avec 5 000 joueurs sous licence du monde réel que vous pourrez recruter et débaucher dans votre propre club personnalisé.

Le jeu sera tenu à jour et pertinent dans un style de football Fantasy via un partenariat avec la société d’analyse des performances sportives InStat, qui “fournira des données détaillées et des statistiques à jour pour chaque joueur”.

À ce jour, nous n’avons vu que le stade et le kit des Hammers (c’est-à-dire West Ham Utd.) dans des séquences de gameplay. Les licences individuelles des clubs et des ligues n’ont pas encore été divulguées.

C’est donc le bon moment pour être un fan de football : il y a une démo eFootball à venir, FIFA 22 sera lancé le 1er octobre et maintenant il y a aussi UFL pour s’enthousiasmer.