Le jeu de société 10z viral

Modiphius Entertainment a annoncé que les aspirants méchants déterminés à dominer le monde pourront bientôt concourir pour devenir le numéro un de l’exécutif spécial pour le contre-espionnage, le terrorisme, la vengeance et l’extorsion et empêcher 007 de déjouer vos plans dans le prochain SPECTRE : le jeu de société.

Dans SPECTRE: The Board Game, les joueurs incarnent l’un des nombreux méchants emblématiques de la franchise de films James Bond, en compétition les uns avec les autres pour devenir le numéro un de SPECTRE.

Êtes-vous simplement dans le jeu pour acquérir des lingots d’or, ou vos aspirations sont-elles plus philosophiques, sachant que le monde se porterait mieux si vous le dirigez ? Chaque méchant a sa propre intrigue inspirée de films tels que Dr. No (1962) et Diamonds Are Forever (1971), les conduisant sur la voie de devenir le numéro un de SPECTRE. Peu importe vos efforts, 007 est toujours là, attendant de perturber vos plans et de révéler vos secrets.

SPECTRE: The Board Game présente des armes, des lieux et des personnages emblématiques des films de James Bond. Les joueurs pourront assembler des appareils, espionner leurs adversaires, faire chanter leurs rivaux afin de construire leur propre empire criminel et déployer stratégiquement leurs agents dans le monde entier pour infiltrer des installations clés. Les joueurs devront travailler dans les coulisses pour développer leurs intrigues néfastes et devenir la plus grande menace de 007 !

“La franchise de films James Bond est plus qu’emblématique”, a déclaré Chris Birch, co-fondateur de Modiphius Entertainment. «Alors que la plupart des fans se mettent dans le rôle du héros, ce jeu met plutôt les joueurs dans la peau des méchants de Bond. Si vous n’avez jamais rencontré les méchants Ernst Stavro Blofeld, Rosa Klebb et Raoul Silva auparavant, le jeu vous guidera à travers leur expertise maléfique exquise et comment les utiliser contre 007.

SPECTRE : The Board Game devrait sortir en 2022.

