Le jeu de société Skyrim arrive à l’été 2022

L’éditeur de table Modiphius Entertainment a annoncé que son dernier projet est The Elder Scrolls 5: Skyrim – Le jeu d’aventure, une préquelle de jeu de société au favori sans cesse porté Skyrim pour un à quatre joueurs.

Situé avant les événements de l’Enfant de Dragon arrivant à Skyrim, The Adventure Game présente les joueurs comme l’une des quatre Lames survivantes, protectrices de l’Empire, alors qu’elles travaillent ensemble pour arrêter un complot qui menace tout Skyrim. Les joueurs peuvent choisir parmi six races différentes dans le jeu et équiper une grande variété d’armes et d’armures.

Le jeu est livré avec deux campagnes complètes qui, jouées une fois, offrent plus de douze heures de jeu et peuvent être facilement rejouées pour augmenter considérablement cette estimation. Vous pouvez même facilement sauvegarder votre partie au milieu d’une campagne pour jouer plus tard.

Les jeux de société d’aventure fantastique sont à la mode en ce moment. Entre le succès fou de Gloomhaven et la résurgence de la franchise Descent, il existe de nombreuses façons d’organiser une fête et d’explorer les donjons. Le point de vue de Modiphius sur le genre devra être vraiment spécial pour se démarquer du paysage bondé des jeux d’aventure.

Skyrim, quant à lui, fête ses dix ans ce mois-ci et Bethesda n’hésite pas à célébrer cet anniversaire. La société publie une édition anniversaire de Skyrim le même jour que le jeu initial lancé il y a dix ans, contenant des mods utilisateur et même du contenu Morrowind. Malheureusement, cette nouvelle version pourrait laisser de nombreux autres mods derrière grâce à la façon dont le code du jeu est compilé.

The Elder Scrolls 5: Skyrim – The Adventure Game arrive parfois à l’été 2022. Les joueurs peuvent précommander leur copie dès maintenant sur Gamefound.