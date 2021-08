Le jeu de sports extrêmes d’Ubisoft, Riders Republic, n’a pas de froid

Siri, montre-moi le contraire de « chill ». Image : Ubisoft

J’étais extrêmement excité de jouer à Riders Republic, un prochain jeu de sports d’action sur le défi de la gravité dans l’arrière-pays américain. Ensuite, j’ai joué à la bêta. Je ne suis plus excité de jouer à Riders Republic.

Au cours du week-end, Ubisoft, un éditeur basé en France qui a fait l’objet de rapports bien documentés d’abus endémiques sur le lieu de travail, a organisé une bêta ouverte pour Riders Republic. Les joueurs avaient quatre jours pour tester les disciplines jouables du jeu : vélo, ski, snowboard, wingsuit et rocket-wingsuit. Basé sur un certain temps avec la bêta, mec, Riders Republic ne comprend pas du tout. Cela ne correspond certainement pas à la version précédente du studio, Steep de 2016, qui a totalement cloué l’ambiance des sports bohèmes comme le freeski et le snowboard.

Riders Republic est – préparez-vous à un mot sérieux vom – un « terrain de jeu social massivement en ligne », comme le disent les développeurs d’Ubisoft Annecy. Vous et jusqu’à 49 autres joueurs êtes déposés dans un monde ouvert inspiré de monuments du monde réel : des endroits comme Yosemite, Grand Teton et Mammoth, le site sacré des sports d’hiver. Vous pouvez courir. Vous pouvez participer à des concours de points. Vous pouvez, au moins sur papier, explorer la carte de votre propre gré.

Tout cela sonne bien, on dirait que Riders Republic saisit et transmet à fond la joie méditative des sports d’action. Et étant donné le pedigree du studio pour ce genre de chose, avec la façon dont Steep était génial, vous n’auriez pas tort d’espérer. Malheureusement, Riders Republic souffle dès la sortie de la porte.

Dès le départ, Riders Republic est un barrage implacable. Vous êtes constamment propulsé d’une course à l’autre. Vous débloquez un nouvel équipement à chaque événement terminé, des éléments qui dictent votre vitesse ou votre capacité à exécuter des figures, comme si l’équipement était vraiment déterminant pour vos compétences. L’écran est une rafale de notifications, de noms d’écran, d’objectifs, de marqueurs de destination et d’autres encombrements stressants. Pendant ce temps, tous les PNJ racontent à quel point tout est malade, noueux et totalement radical, et comment vous êtes pratiquement destiné à devenir le multicoupure de la médaille d’or pour tous les sports durs à cuire du jeu. (Oui, Riders Republic est l’idéal des sports d’action du milieu des années 90 incarné.)

C’est incessant.

Il y a aussi le fait que vous êtes entraîné à faire du vélo dès le début. Aucun léger destiné aux motards, vous faites vous. Personnellement, mon intérêt pour Riders Republic était uniquement enraciné dans le fait qu’il me permettait de faire du ski et du snowboard par procuration, deux sports que j’ai aimés en grandissant mais que je n’ai pas pu passer beaucoup de temps à faire ces dernières années. (Voir : pandémie, covid-19. Voir aussi : ville, vivre dans un.) La version bêta vous oblige à participer à de nombreux événements réservés au vélo avant même de vous donner la possibilité de passer aux sports de neige. Et même alors, le but du jeu est de devenir le meilleur, comme personne ne l’a jamais été, dans tous les sports jouables, il va donc de soi que le jeu complet vous forcera à un moment donné à revenir dans une discipline aussi manifestement ridicule comme fusée-wingsuiting.

C’est un oiseau! C’est un avion ! C’est… un idiot dans une wingsuit propulsée par une fusée. Image : Ubisoft

Comparez cela avec Steep, en ce sens que vous n’avez jamais vraiment eu besoin de participer à des sports qui ne vous intéressaient pas. Au contraire, la progression était liée à la façon dont vous jouiez, comme vos performances lors de concours ou de courses, certains événements vous obligeant à vous engager. un sport particulier. Mais vous pouviez généralement choisir ce que vous vouliez faire et le faire quand vous vouliez le faire. Vous pourriez même gagner de la progression pour juste… explorer sans but.

Et cela sans dire à quel point le jeu déprécie le réalisme. En bref : en skiant, vous pouvez, à n’importe quelle hauteur et à n’importe quelle vitesse, assommer un Misty 540, un trick de haut niveau dans lequel vous effectuez un flip avant en même temps qu’une rotation horizontale et demie. – sur un terrain plat. Il est possible dans la vraie vie d’effectuer un Misty 5 sur terrain plat, mais vous auriez généralement besoin d’une sorte d’ascenseur : un petit booter, un bosse, ou à tout le moins un joint pour vous donner un peu de pop. Et si vous allez le faire sur un terrain plat, vous feriez mieux d’avoir une certaine vitesse derrière vous. Steep l’a rendu si frappant que ce tour, et d’autres comme celui-ci, était un véritable défi.

C’est généralement là que Riders Republic rompt avec Steep, qui présentait un engagement de réalisme semblable à celui de Skate. S’il ne s’agit pas d’un fac-similé exact de la physique newtonienne, au moins Steep et Skate ont essayé de reproduire le processus de la pratique qui brise souvent les os. Riders Republic joue plus comme SSX : donnant la priorité au pur spectacle de Number Go Up sur le calme méditatif d’essayer le même mouvement encore et encore et encore jusqu’à ce que, par pure force de volonté, vous finissiez par le faire.

Dans l’ensemble, Riders Republic semble être tombé directement dans le « more more more! qui afflige tant de jeux en direct ces jours-ci, tout en annulant l’éthique de base des sports d’action. Bref, les sports d’action sont en grande partie des exercices de libre expression. Riders Republic n’est rien de plus qu’un moniteur de salle.

Compte tenu de la prolifération de disciplines telles que le ski et le snowboard aux Jeux olympiques, disons, il y a plus d’argent – et donc plus de pression – que jamais canalisé dans ce qui était autrefois le domaine de la contre-culture. Mais pour chaque enfant qui s’entraîne huit heures par jour pour monter sur le podium aux X Games, il y en a une douzaine d’autres qui veulent juste perfectionner leur propre art, qui veulent juste trouver un truc sympa pour Twitter ou TikTok, ou, merde, qui veulent juste se détendre avec leurs amis sans que les forces angoissantes d’une scène compétitive ne tuent les vibrations. Steep l’a bien compris. Riders Republic, et cela est évident même en y plongeant les orteils, ne le fait pas.

Bien sûr, le jeu pourrait en effet contrecarrer mes attentes révisées lorsqu’il sortira intégralement sur PlayStation, Xbox et PC le 28 octobre. Dans le menu principal, il y a un “Mode Zen” qui ressemble exactement au genre de chose que j’étais avec impatience. anticipant. Version courte : Elle vous permet de parcourir le monde du jeu sans connexion Internet.

Le mode Zen a été désactivé pour la version bêta, je n’ai donc pas eu l’occasion de l’essayer, mais j’ai exprimé mes espoirs, car les développeurs semblent même considérer le mode comme une réflexion après coup.

“[Zen Mode] c’est rouler et profiter du terrain de jeu pour vous-même, et c’est une expérience très spécifique », a déclaré le directeur créatif de Riders Republic, Igor Manceau, à The Gamer. « Cela dit, pour vraiment comprendre en quoi consiste le jeu, il faut jouer connecté. Nous pensons que les expériences sociales sont ce qui le rend si spécial.