Le jeu de survie post-apocalyptique Forever Skies annoncé par le studio polonais

Le studio indépendant polonais Far From Home vient d’annoncer son premier projet avec un superbe teaser. Le jeu, appelé Forever Skies, est un jeu d’action et de survie à la première personne, qui se déroule sur une version post-apocalyptique inhabitable de la Terre, rapporte IGN.

Far From Home est un studio de jeu polonais indépendant, fondé par des vétérans de l’industrie dont les titres incluent des jeux comme Chernobylite, The Medium, Dying Light, Divinity: Original Sin et Dead Island. Le nouveau studio vise à produire des jeux « AA+ » de nouvelle génération, tout en restant indépendant et en travaillant avec une petite équipe. Le studio se compose actuellement de 23 développeurs, dont beaucoup ont déjà travaillé sur de grands titres AAA.

Forever Skies Reveal Teaser Trailer

Forever Skies suit un scientifique explorant une version de la Terre rendue inhabitable par une crise climatique. Les restes de l’humanité vivent en orbite, mais sont menacés par une maladie pour laquelle le personnage principal doit désormais trouver un remède.

Le premier teaser du jeu montre le concept principal de Forever Skies, une grande partie de son action se déroulant sur des bâtiments en ruine, dominant la couche de nuages ​​​​toxiques qui rendent le sol inhabitable. Le joueur est chargé d’explorer et de rechercher dans ce monde vertigineux, le jeu incorporant des éléments de survie classiques tels que la construction de bases, l’artisanat et la plantation de cultures. Bien que les détails sur le combat soient encore obscurs, ils seront présents dans le gameplay, les joueurs devant éventuellement faire face aux menaces qui se cachent sous la couche nuageuse mortelle de la Terre.

Le PDG de Far From Home, Andrzej Blumenfeld, a déclaré à IGN que le cadre du jeu était inspiré des impacts réels du changement climatique à Cracovie, en Pologne, ajoutant que Forever Skies était explicitement destiné à traiter des dangers du changement climatique.

L’accent mis sur les virus et l’expérimentation médicale faisait déjà partie du jeu avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe, a ajouté Blumenfeld, bien que l’équipe de Far From Home ait fini par modifier la façon dont elle était présentée, à la lumière de l’évolution des attitudes envers la maladie et la science médicale en raison de la pandémie.

Forever Skies devrait être lancé en accès anticipé pour PC plus tard cette année, et sera initialement une expérience solo. Far From Home a l’intention de sortir le jeu plus tard sur les consoles de nouvelle génération, ainsi que d’ajouter la possibilité de jouer en coopération.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.