Le jeu de tentative à trois passes des Patriots était le classique Bill Belichick

Une chose qui est si remarquable à propos de la course de Bill Belichick avec les Patriots est le manque d’identité cohérente de son équipe. Au cours des deux dernières décennies, la Nouvelle-Angleterre a parfois été une équipe bâtie sur son jeu de course. À d’autres, il a été construit sur des attaques de passage de haut vol. Il y a souvent eu une bonne défense à Foxborough, mais pas toujours. La règle à toute épreuve du succès des Patriots est de ne pas avoir de règles à toute épreuve : leur flexibilité et leur discipline ont été les seules constantes tout au long du mandat de Belichick.

Cette malléabilité pour relever n’importe quel défi a été démontrée lundi soir, lorsque les Patriots ont battu les Bills, 14-10, dans un match au cours duquel ils ont tenté trois passes au total. C’est vrai, trois passes.

Le match, qui concernait à la fois la possession exclusive de la première place de l’AFC Est, s’est déroulé dans des conditions semblables à celles d’une soufflerie à Buffalo. Le vent était si mauvais avant le coup d’envoi que les poteaux du panier se balançaient :

Le coup d’envoi d’ouverture, avec le vent dans le dos, s’est déroulé dans les tribunes :

La première tentative de dépassement de Mac Jones a eu lieu lors du quatrième entraînement de l’équipe et a presque dépassé la tête de l’ailier rapproché Jonnu Smith :

C’est devenu la seule tentative de passe de Jones au cours des 53 premières minutes du match. À partir de ce moment, Belichick et le coordinateur offensif Josh McDaniels se sont appuyés sur un régime de Damien Harris (10 courses, 111 verges et un touché), Rhamondre Stevenson (24 courses et 78 verges) et Brandon Bolden (quatre courses et 28 verges) pour essayez de marteler des mètres en attaque. Cela n’a pas toujours fonctionné – il convient de noter que six des neuf véritables entraînements des Patriots (à l’exclusion des genoux pour gagner le match) se sont soldés par des bottés de dégagement, dont quatre étaient des trois-et-outs – mais c’était suffisant dans comparaison avec les projets de loi.

Josh Allen a mis le ballon en l’air 30 fois, avec son bras d’obusier donnant à ses passes le zip nécessaire pour couper le vent. Mais Allen n’a complété que la moitié de ses tentatives pour 145 verges et un touché, et les Bills ont été contraints de botter cinq fois. Ils ont également raté un panier qui s’est incurvé comme un boomerang dans le vent et a raté le ballon, en quelque sorte le seul chiffre d’affaires de l’une ou l’autre équipe dans la nuit. Ces erreurs étaient juste suffisantes pour entraîner leur chute dans l’un des plus gros matchs de la saison pour les espoirs du Super Bowl.

L’aversion des Patriots pour la passe était si puissante que même lorsque le vent était dans leur dos, ils ont refusé de laisser Mac Jones faire presque autre chose que de remettre le ballon. Sur un troisième et -18 au quatrième quart (lorsque les Patriots avaient des conditions de vent favorables), la Nouvelle-Angleterre a donné le ballon à Bolden – leur troisième porteur de ballon ! – pour un gain de 3. Nick Folk a botté un 34- yard field goal sur le prochain jeu de l’équipe. Les deux passes que les Patriots ont tentées au quatrième quart – un échec et un écran – n’ont fait que contrecarrer la tentative de l’équipe d’entrer dans l’histoire. La Nouvelle-Angleterre aurait pu devenir la première équipe depuis 1950 (!) à tenter une ou moins de passes dans un match.

Il est impossible d’imaginer qu’une autre équipe fasse quelque chose comme ça. La saison dernière, les Broncos ont joué un match avec un receveur large au poste de quart-arrière, et ils ont quand même passé le ballon neuf fois, le triple de ce que les Patriots ont fait ce soir.

Avec trois tentatives de passes, le plan de match des Patriots est sorti tout droit des années 1940. Lundi, la NFL n’avait vu que 10 matchs dans l’histoire de la ligue au cours desquels une équipe a tenté trois passes ou moins; sept de ces performances ont eu lieu avant 1950. Mais pour comprendre l’engagement de Belichick à maintenir la polyvalence, il faut remonter encore plus loin. Beaucoup plus loin. Essayez le VIe siècle… avant notre ère :

« Je pense que si vous voulez aller assez loin, regardez Sun Tzu », a déclaré Belichick en novembre. «Regardez les grands généraux, vous exploitez vos forces et attaquez vos faiblesses. C’est à peu près aussi fondamental que possible. S’il y a quelque chose que vous pouvez bien faire, vous voulez essayer de le faire. S’il y a quelque chose pour lequel votre adversaire est faible, vous voulez essayer de l’attaquer, et si vous pouvez les égaler, alors c’est un bon moyen d’attaquer.

Aucune équipe n’a mieux réussi à s’adapter aux conditions défavorables que les Patriots au cours des deux dernières décennies. La victoire de l’équipe lundi rappelait le temps où ils devaient étonnamment compter sur la recrue de troisième corde Jacoby Brissett lors de la troisième semaine de 2016 … et ont gagné 27-0. Ou lorsque les Patriots sont arrivés à Buffalo en décembre 2008 (dans le vent, Belichick a dit que c’était pire que ce qu’il avait vécu ce soir) avec Matt Cassel et qu’ils ont quand même gagné 13-0. Dans ce match, Cassel a réussi huit tentatives de passes, mais aussi un troisième botté de dégagement qui a parcouru 57 verges.

Lancez n’importe quel défi à la manière des Patriots, et il n’y a pas de limite à la créativité que Belichick utilisera pour le surmonter. Et cet engagement envers la flexibilité n’est pas seulement utile lorsque les Patriots sont obligés de commencer des quarts de sauvegarde ou sont confrontés à des conditions météorologiques défavorables. Cela a également conduit directement à des victoires au Super Bowl.

En 2018, la défense des Patriots a couvert plus d’hommes que toute autre équipe de la NFL. À l’approche du Super Bowl LIII, Sean McVay a affiné son attaque pour ce stratagème à forte intensité d’hommes… seulement pour que Belichick le jette par la fenêtre et dépense 40 pour cent des clichés de sa défense dans la couverture de zone. Le résultat a été que les Patriots ont maintenu l’offensive tant vantée de McVay à huit bottés de dégagement consécutifs et à trois points au total, sans doute la meilleure performance défensive de l’histoire du Super Bowl.

Lundi soir a peut-être été la victoire préférée de Belichick. Même les fans les plus attentifs des Patriots ont rarement vu Belichick sourire comme ça :

La victoire donne aux Patriots le non. 1 tête de série dans l’AFC, aidant à établir l’équipe en tant que véritable prétendant au Super Bowl. Je suppose que c’est aussi une autre constante à propos du mandat de Belichick.

