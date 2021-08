Le jeu de tir à la première personne Nerf: Legends sera lancé en octobre

GameMill Entertainment et Hasbro ont révélé qu’un jeu de tir à la première personne basé sur la célèbre gamme de jouets Nerf gun arrivera sur consoles cet automne.

Nerf: Legends est un jeu de tir de science-fiction qui comprend des modes solo et multijoueur. Vous affronterez des robots maléfiques dans la campagne, tandis que le multijoueur PvP prend en charge jusqu’à huit joueurs entre les matchs en équipe ou en 4v4. Le jeu croisé est également activé entre toutes les plates-formes prises en charge.

Il existe de nombreuses armes différentes à équiper, car 15 authentiques Nerf Blasters ont été implémentés dans le jeu à partir des ensembles Mega, Ultra et Elite de la gamme de jouets. Ils comprennent des blasters tels que The Judge, Elite 2.0 Shockwave et Mega Centurion. De plus, votre personnage de joueur et votre blaster sont personnalisables.

Différents types de power-ups sont également présents pour ajouter de la variété au gameplay. Les tirs des armes à feu peuvent être augmentés avec des fléchettes magnétiques, des fléchettes poussées, des fléchettes chercheuses et des fléchettes lentes. Comme vous pouvez le constater par l’utilisation de fléchettes plutôt que de balles, Nerf: Legends est présenté comme une alternative familiale à d’autres tireurs multijoueurs plus viscéraux comme Battlefield ou Call of Duty.

Nerf: Legends devrait être lancé en octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.