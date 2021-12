Le jeu de tir coopératif Arc Raiders de l’ancien développeur d’EA révélé aux Game Awards

Raiders d’arc, le premier jeu des studios Embark mis en place par l’ancien dirigeant d’EA Patrick Soderlund, a été révélé ce soir lors des Game Awards 2021.

Le jeu est un jeu de tir d’action coopératif gratuit où, avec votre équipe, vous défendrez votre maison et résisterez à l’assaut d’Arc – une menace mécanisée descendant de l’espace.

Vous y incarnez l’un des Raiders, un groupe de combattants de la résistance. Avec l’aide d’un système d’alerte précoce, vous vous battez pour protéger votre maison contre les ennemis tombant de l’orbite. Et Arc ne sont pas en reste, car ils répondent à toute résistance par une « destruction toujours croissante ».

En tant que Raider, vaincre Arc nécessite plus que « simplement pointer et tirer avec une arme à feu », et nécessitera plus d’une personne. Pour aider les choses, vous pouvez récupérer les ruines du passé, manier des outils et des gadgets pour déjouer l’ennemi et utiliser des tactiques à la volée, votre environnement et la physique à votre avantage.

La première fois que nous avons entendu parler d’Arc Raiders, c’était en février 2019 lorsqu’un teaser a été publié. C’est le premier projet du studio, mais il y a un deuxième projet en développement au studio qui est un jeu de tir PvP en équipe.

Arc Raiders est actuellement prévu pour une sortie en 2022 sur PS5, Xbox Series X/S et PC.