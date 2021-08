Le jeu de tir d’arcade classique d’Atari revient lorsque Centipede: Recharged tire sur Switch

Centipede: Recharged, une réinvention du hit d’arcade classique d’Atari Mille-Pattes, fait exploser Switch et d’autres plates-formes le 29 septembre, a-t-on annoncé.

Le jeu est le premier d’une nouvelle initiative d’Atari qui verra plusieurs de ses titres d’arcade classiques bénéficier d’un traitement de refonte pour le public moderne. “Nous sommes ravis d’apporter ces jeux classiques qui définissent le genre sur les consoles modernes”, a déclaré Wade Rosen, PDG d’Atari. “Notre objectif est de créer des adaptations fidèles qui respirent la nostalgie et le style, et nous sommes impatients de fournir cela aux fans de la vieille école qui aimaient Centipede quand ils étaient enfants, et à une nouvelle génération de joueurs qui apprécient l’action d’arcade de haute qualité et l’esthétique des années 80.”

Si vous n’êtes pas familier avec l’original, ou si vous n’étiez même pas encore en vie lors de son lancement en 1981, le jeu demande aux joueurs de tirer sur des mille-pattes lorsqu’ils descendent à l’écran et travaillent autour des champignons bloquant les tirs qu’ils laissent derrière eux. . Cette nouvelle édition Recharged ajoute des bonus au son cool, y compris des balles explosives, des tirs dispersés et un railgun.

Il est livré avec un mode arcade pour les joueurs seuls ou les fans de coopératives de canapé, des classements mondiaux et une bande-son inspirée des années 80 de la compositrice primée Megan McDuffee. Le gameplay 4K, 120fps disponible sur PS5 et Xbox Series X ignorera malheureusement Switch, bien sûr, mais j’espère qu’il aura toujours l’air d’un régal sur la plate-forme de Nintendo quand il arrivera le mois prochain.

