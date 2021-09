Le jeu de tir sur la Seconde Guerre mondiale Hell Let Loose sortira sur consoles le 5 octobre

Team17 a annoncé que Hell Let Loose, le jeu de tir de la Seconde Guerre mondiale du développeur Black Matter, sortira sur PS5 et Xbox Series X/S en octobre. L’annonce est accompagnée d’une nouvelle bande-annonce spécifiquement pour les ports de console.

La bande-annonce ne détaille pas vraiment les fonctionnalités du jeu. Au contraire, il établit le ton du jeu comme un jeu de tir réaliste et graveleux qui n’épargne pas le joueur sur la façon dont le champ de bataille peut être infernal. La musique, une combinaison de riffs d’orgue et de guitare électrique, fait avancer le motif de l’enfer.

De manière trompeuse, le gameplay de Hell Let Loose se distingue des autres tireurs de guerre en vous permettant de contrôler directement une petite escouade tout en vous coordonnant avec d’autres escouades dans des batailles 50 contre 50 divisées en plus petites escouades. Chaque force a un commandant et les escouades ont des chefs d’escouade. Cela ajoute une couche de stratégie qui est absente de nombreux tireurs sur le marché, ce qui donne une vision rafraîchissante du genre de tireur de la Seconde Guerre mondiale. Et cela ne tient même pas compte des classes, des chaînes d’approvisionnement et des fortifications, toutes les rides qui ajoutent à la stratégie de chaque jeu.

Black Matter a lancé un Kickstarter à succès en 2017 avant d’être racheté par l’éditeur Team17. Il a été lancé en accès anticipé en 2019 et est finalement sorti pleinement cette année avec des critiques positives. Il a actuellement une note très positive sur Steam, il semble donc qu’il ait déjà trouvé un public. Espérons qu’il pourra également en trouver un sur les consoles.

Hell Let Loose est disponible dès maintenant sur PC et sera disponible sur PS5 et Xbox Series X/S le 5 octobre.