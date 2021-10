“Le jeu des clés” d’Amazon aura-t-il une troisième saison ? | Instagram

Après trois semaines, la deuxième saison du célèbre série de “Le jeu des clés” a pris fin, cependant, de nombreuses questions sont restées sans réponse, c’est pourquoi beaucoup se demandent s’il aura une troisième saison.

Sans aucun doute, la fin de la deuxième saison de “Le jeu des clés” a laissé la voie préparée à un troisième saison.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la deuxième saison de “Le jeu des clés” a été créée le 16 septembre à Amazon Prime Vidéo et a pris fin le 30 septembre 2021.

Les nouveaux chapitres de la série ont été réalisés par Kenya Márquez, Javier Colinas et Roberto Fiesco, et commencent quelques mois après le dernier match, lorsque chaque membre du groupe essaie de reconstruire sa vie tout en faisant face aux conséquences de ses décisions.

Adriana a quitté Óscar et maintenant il vit avec Gaby et Mica, tandis que Valentin est sorti du placard et essaie d’être heureux dans cette nouvelle étape de sa vie.

D’autre part, Bárbara et Leo ont été dépouillés de leurs biens à cause du dessin animé d’Aurelia, et ils ont adopté Carmen dans une relation ouverte de 3.

La vérité est que tous les participants à la série semblent être en crise, incapables de donner un sens à leur vie.

Dans la nouvelle saison de “Le jeu des clés”, Alejandra Guzmán, Laura León, Cristián de la Fuente, Bárbara López, Michelle Rodríguez et Gustavo Egelhaaf rejoignent le casting de Maite Perroni, Marimar Vega, Horacio Pancheri, Humberto Busto, Hugo Catalan, Ela Velden et Fabiola Campomanes. Ensuite.

Après le succès des premiers épisodes de “Le jeu des clés”, Amazon Prime Video a décidé de renouveler la série créée par Marisa Quiroga pour une deuxième et une troisième saison.

Et bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations sur le nouveau lot d’épisodes, on sait qu’il sera développé par Patrick McGinley, Veronica Bellver et Sandro Halphen de Corazón Films, avec Amazon Prime Video et PANTAYA.

Comme vous vous en souvenez peut-être, dans le dernier épisode du deuxième volet de “The Keys Game”, tout le monde se rend à la plage pour célébrer le mariage de Bárbara et Leo.

Cependant, alors que certains couples s’unissent, d’autres se séparent alors que Gaby décide de mettre fin à sa relation avec Oscar et de faire un voyage, cependant, le père de son fils découvre qu’il essaie de la joindre, mais cela laissera des questions ouvertes :.

Adriana préfère-t-elle sa nouvelle vie ? Oscar assumera-t-il la responsabilité du bébé de Gaby ? Valentin trouvera-t-il l’amour ? Avec l’arrivée de sa sœur, Sienne va-t-elle enfin oublier Adriana ? Gloria sera-t-elle satisfaite de ce « type » de mariage ? Quel rôle joueront Astrid et Patricia dans le prochain volet ?

D’autre part, la troisième saison de “Le jeu des clés” n’a pas encore de date de sortie sur Amazon Prime Video, cependant, il est fort probable que les nouveaux épisodes atteindront la plateforme de streaming dans le courant de 2022.