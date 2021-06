Le jeu des dividendes de l’action ITC : Rendement en dividendes supérieur à 5 %, évaluation modeste ; les analystes disent “acheter”

Le bénéfice net de l’ITC au cours du trimestre janvier-mars a chuté de 1,28% en glissement annuel à Rs 3 748 crore. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action ITC a chuté de 2% mercredi matin pour s’échanger à Rs 210 par action, après que la société a annoncé une baisse de son bénéfice net pour le trimestre fiscal, largement conforme aux attentes. Le bénéfice net de l’ITC au cours du trimestre janvier-mars a chuté de 1,28% en glissement annuel à Rs 3 748 crore. Le bénéfice a chuté malgré une forte augmentation de 24% du chiffre d’affaires brut au cours du trimestre. Le conglomérat de produits de grande consommation aux hôtels ITC a également annoncé un dividende final de 5,75 Rs par action, portant le dividende total pour l’exercice complet à 10,75 Rs par action. Les résultats étaient largement conformes aux estimations des analystes, qui maintiennent une perspective haussière pour l’action grâce à un rendement de dividende sain et à une évaluation peu coûteuse.

Performances par segment

-Au cours du trimestre, le chiffre d’affaires de l’ITC dans le secteur des cigarettes a augmenté de 14% en glissement annuel pour atteindre 5 859 crore de roupies. Les volumes de cigarettes vers la fin de l’exercice 2021 ont presque touché les niveaux d’avant Covid.

-Les activités FMCG ont enregistré une croissance de 16% par rapport à l’année précédente avec des revenus atteignant 3 687 crores de Rs.

-Le segment hôtelier d’ITC a connu une reprise par rapport au trimestre précédent, mais la performance a baissé de 38% sur un an. Les revenus s’élevaient à Rs 287 crore.

-Le segment des entreprises agricoles a connu une croissance des revenus de 79% à Rs 3 368 crore.

Rendement du dividende sain

Le conseil d’administration de l’ITC a approuvé un dividende final de 5,75 roupies par action ainsi que les résultats financiers. Avec cela, le dividende de la société pour l’ensemble de l’exercice 2021 s’élevait à Rs 10,75 par action, se traduisant par un rendement du dividende de 5,07 %. « L’ITC a toujours été un pari de dividende attrayant pour les investisseurs », a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche chez Bonanza Portfolio à Financial Express Online.

L’ITC a augmenté son dividende annuel au fil des ans :

– Exercice 2020-21 : Rs 10,75/action ; Paiement total Rs 13,230 crore

-FY 2019-20 : Rs 10,15/action ; Paiement total Rs 8,422 crore

– Exercice 2018-19 : 5,75 Rs/action ; Paiement total Rs 7,486 crore

Axis Securities s’attend à ce que le dividende annuel versé augmente à Rs 15 078 crore d’ici l’exercice 2022-23.

Perspectives

Kotak Securities — « Acheter » ; Prix ​​cible : Rs 257

Kotak Securities a réduit le BPA de l’exercice 2022-23E de 2-5% mais a toujours un appel d’achat sur le script. « L’ITC offre une combinaison de valorisations peu coûteuses (le commerce des cigarettes se négocie à 8-9X PE au CMP), un rendement de dividende sain (5 % au CMP) et la promesse d’une croissance robuste du LT dans FMCG. »

Axis Securities — « Acheter » ; Prix ​​cible : Rs 260

« Nous sommes enthousiasmés par la reprise/la normalisation du volume de cigarettes, l’amélioration du seuil de rentabilité dans les hôtels (sur des revenus bien inférieurs) et une augmentation structurelle des revenus/marges FMCG. » … « Un rendement dividende/FCF robuste de 5 % reste une attraction clé.

Sharekhan trouve que la valorisation peu coûteuse et le fort rendement en dividendes rendent l’action attrayante. “L’augmentation de la performance de l’activité FMCG non-cigarette et l’amélioration des marges seraient des déclencheurs pour le stock à moyen et long terme. De plus, les flux de trésorerie solides et le versement de dividendes joyeux en font un bon pari dans l’environnement incertain actuel », a déclaré Sharekhan.

