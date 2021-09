Le jeu des îles Kawaii fera ses débuts après une vente de jetons de 2,4 millions de dollars | Invezz

in

Alors que la popularité du jeu pour gagner des jeux continue de croître, Kawaii Islands, un fascinant jeu de blockchain basé sur NFT, devrait en faire partie. Après avoir levé 2,4 millions de dollars grâce à une vente privée de jetons, Kawaii devrait faire ses débuts en septembre de cette année. Les joueurs peuvent faire l’expérience de l’agriculture, de l’artisanat, de la construction, des médias sociaux et d’autres types de jeux de simulation en même temps.

Kawaii ajoute de la valeur grâce au jeton KWT

Jouer pour gagner des jeux permet aux joueurs de vendre les objets qu’ils ont achetés dans le jeu pour de l’argent réel. Cette dynamique n’est pas passée inaperçue auprès des investisseurs mondiaux. Les développeurs de jeux et les diffuseurs peuvent créer des interactions uniques sur des marchés actifs. Kawaii apporte de la valeur aux joueurs grâce au jeton KWT. Le jeu combine divertissement et mécanismes financiers décentralisés (DeFi) pour permettre aux joueurs de gagner de l’argent.

Les opportunités sont infinies

Les joueurs peuvent développer leur créativité en créant une entreprise en chaîne. Kawaii Islands intègre des tâches au sein de la chaîne, comme la fabrication de meubles, et en dehors de la chaîne, comme le développement de ressources magiques. Cela permet aux joueurs de gagner de l’argent dans le jeu. L’équipe de l’île Kawaii a levé 2,4 millions Dollars dans un cycle de financement mené par MapleBlock et Signum, auquel ont participé des investisseurs notables tels que Rikkei Capital, SL2, Chainboost, DFG, JSquare, AU21, OKEx Blockdream Ventures et Polkastarter.

Vijay Garg, PDG de Mapleblock Capital, a déclaré :

« Kawaii Islands a des éléments de conception solides et des mécanismes amusants hérités de la série de jeux précédente. La vérification basée sur l’intelligence artificielle des NFT de jeux en chaîne débloquera une couche d’engagement plus profonde par rapport aux jeux traditionnels.

Les joueurs ont le contrôle total, moment historique pour le jeu blockchain

Kawaii Islands a créé un métaverse d’anime qui donne au joueur un contrôle total. Les joueurs ayant des compétences en matière de narration et d’art peuvent développer une économie Web3 dans le jeu basée sur un nouveau modèle unique connu sous le nom de « créer pour gagner ». C’est un moment historique pour les jeux de hasard basés sur la blockchain, car une telle fonctionnalité n’a jamais été vue à une telle échelle.

La feuille de route du jeu comprend l’agriculture NFT, les événements saisonniers et plus encore

La feuille de route du jeu propose un certain nombre d’extras à débloquer, notamment le jeu KWT, l’agriculture NFT, la location et l’ouverture d’entreprises en ligne à chaîne.

