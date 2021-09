Le jeu d’horreur Scorn repoussé en 2022

Mépris, le jeu d’horreur inspiré de HR Giger à venir sur PC et Xbox Series X/S, a été repoussé en 2022.

Initialement prévu pour sortir à un moment donné cette année, l’éditeur Kepler Interactive a noté la date de 2022 dans le cadre de sa liste de sortie dans un communiqué de presse annonçant sa formation.

Le groupe est une joint-venture entre les développeurs A44, Alpha Channel, Awaceb, Ebb Software, Shapefarm, Sloclap et Timberline grâce à un tour de table de 120 millions de dollars.

Dans le communiqué de presse, il a été mentionné que Scorn d’Ebb Software était désormais prévu pour 2022 aux côtés d’autres jeux provenant d’autres développeurs du groupe.

Scorn est une aventure d’horreur atmosphérique à la première personne se déroulant dans un univers cauchemardesque et est conçue autour de l’idée d'”être jeté dans le monde”.

Voici plus à ce sujet :

« Isolé et perdu dans ce monde onirique, vous explorerez différentes régions interconnectées de manière non linéaire. L’environnement troublant est un personnage lui-même. Chaque lieu contient son propre thème, ses propres puzzles et personnages qui font partie intégrante de la création d’un monde cohérent. Tout au long du jeu, vous ouvrirez de nouvelles zones, acquerrez différents ensembles de compétences, armes, divers objets et essayerez de comprendre les vues qui vous sont présentées.

Scorn est en développement depuis un certain temps suite à une campagne Kickstarter réussie et a été officiellement annoncé pour PC et Xbox Series X/S l’année dernière.