Le jeu d’horreur Silent Hill de Not-Kojima abandonné obtient l’application PS5

Après des tonnes de spéculations folles des fans et de nombreux retards techniques, l’application PS5 de Blue Box Game Studios pour faire connaître son prochain jeu d’horreur, Abandoned, est officiellement là. C’est aussi décevant qu’on aurait pu s’y attendre compte tenu de tout ce qui a précédé sa sortie.

L’application PS5 abandonnée enregistre à 5,1 Go alors qu’elle ne contient que les plus brèves taquineries: le jean bootcut d’un gars, glissant sur un vieux plancher en bois qui grince. Cela dure à peine une dizaine de secondes. Blue Box dit qu’une bande-annonce plus longue et des démos pratiques viendront à l’application à l’avenir, mais pour l’instant, il ne s’agit essentiellement que de la taquinerie que le studio a déjà montrée plus tôt cette semaine, fonctionnant uniquement sur votre PS5 au lieu de Twitter.

Abandoned a été annoncé sur le blog PlayStation en avril, et grâce à un certain nombre de coïncidences étranges, certaines personnes ont commencé à croire qu’il s’agissait d’un jeu Kojima Silent Hill déguisé. Même si ces théories du complot se sont effondrées, cependant, il restait suffisamment de croyants pour que nous en discutions encore des mois plus tard, car il continue de trouver de nouvelles façons de décevoir les gens.

L’application, que Blue Box a insisté pour développer plutôt que de simplement télécharger une bande-annonce sur YouTube, était une tentative de montrer le jeu en temps réel sur la PS5. Il devait à l’origine être mis en ligne le 10 août. Mais ce n’est pas le cas.

“Mise à jour rapide: nous y travaillons toujours”, a écrit le studio sur Twitter à la dernière minute dans un tweet désormais supprimé. “Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée.”

“Le retard prend plus de temps que prévu”, écrit-il le lendemain. “Nous avons traité plusieurs problèmes de moteur survenus à la dernière minute après avoir détecté un problème graphique”, a-t-il écrit le lendemain.

Maintenant, c’est enfin là. Et ce n’est rien, du moins pour le moment. J’espère donc que nous pourrons tous continuer notre vie et si Abandoned sort enfin et est bon, nous pourrons tous en profiter. Et si ce n’est pas bon, nous pouvons l’ajouter à la pile de preuves de notre embarras collectif pour les générations futures.