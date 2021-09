Le jeu Dolby Vision désormais disponible sur Xbox Series X et Series S

Microsoft a introduit Dolby Vision prise en charge des jeux à la fois Xbox série X et le Xbox série S consoles, après avoir testé la fonctionnalité depuis mars. Dolby Vision a été annoncé pour la première fois pour la console en septembre de l’année dernière.

Pour l’instant, dix jeux le prennent en charge, et Dolby Vision pour les jeux sera finalement lancé dans plus de 100 jeux HDR.

Au moment de la rédaction, F1 2021, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator, Gears 5, Borderlands 3, Immortals Fenyx Rising, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Call of Duty: Black Ops Cold War, Dirt 5 et Metro Exodus prennent tous en charge Dolby Vision.

Selon Microsoft, Dolby Vision peut prendre en charge les métadonnées dynamiques, ce qui signifie que les utilisateurs expérimenteront «des reflets plus brillants, un contraste plus net et des couleurs plus vives» lorsque la fonctionnalité est activée.

“Il existe plus de 100 titres HDR de nouvelle génération optimisés pour la série X / S qui comprendront Dolby Vision, et à l’avenir, vous verrez plus de jeux comme Halo Infinite tirer pleinement parti de Dolby Vision”, a expliqué Katie Slattery, une Xbox responsable de programme chez Microsoft.

De plus, des milliers de jeux HDR10 et Auto HDR classiques bénéficieront d’une qualité d’image améliorée grâce à la nouvelle amélioration Dolby Vision sur Xbox Series X et S.

Si vous avez activé la fonctionnalité, votre console « offrira simplement une expérience riche et immersive inégalée par aucune autre console de jeu » automatiquement lorsque vous commencerez à jouer à des titres qui la prennent en charge. De toute évidence, Microsoft a noté que pour profiter au mieux de Dolby Vision, vous avez besoin d’un téléviseur compatible Dolby Vision avec mode automatique à faible latence (ALLM), taux de rafraîchissement variable (VRR) activé.

Vous pouvez vérifier si votre écran prend en charge Dolby Vision en appuyant sur la touche Xbox pour ouvrir le guide sur votre console, puis en allant dans Paramètres > Général > Options TV et affichage > Détails TV 4K.

Nous savions que nous obtenions la technologie “d’abord sur Xbox”, mais il n’y a pas de calendrier quant au moment où nous pouvons nous y attendre sur PlayStation au moment de la rédaction.