Le jeu du calmar affecte l’industrie funéraire | Divertissement

Le secteur funéraire « rejoint la mode » avec l’arrivée des cercueils de The Squid Game dans son catalogue de cercueils.

Que The Squid Game soit une mode n’est nié par personne à ce stade. Que son succès sur Netflix a dépassé tout ce qui était imaginable il y a un peu plus d’un mois non plus.

L’arrivée « silencieuse » de la série coréenne sur le thème de la bataille royale au catalogue Netflix à la mi-septembre a vu naître un phénomène en quelques jours.

Nous constatons l’influence de The Squid Game sur les réseaux sociaux au quotidien, mais l’impact culturel va bien plus loin.

Des personnes qui interrogent la police sur les symboles « susceptiblement similaires » de la série sur les panneaux de signalisation au Royaume-Uni au mal de tête que certains enfants regardent la série.

Le jeu de calamar a franchi une nouvelle frontière en pénétrant le secteur funéraire à travers les cercueils vus dans la série, ces noirs en forme de paquet cadeau avec un nœud rose.

Selon Diario de Sevilla, les cercueils de The Squid Game ont atteint la 16e édition de Funérailles, la Salon international des produits et services funéraires de Valence.

S’il est vrai qu’il ne s’agit pas des cercueils les plus rares de l’exposition (il existe par exemple une réplique du sarcophage de Toutankhamon), il est frappant de constater le peu de temps qu’il a fallu pour que les cercueils apparaissent dans le secteur.

Dans la série, lorsque les joueurs sont « éliminés », soit dans l’un des jeux, soit dans un autre type de circonstance, les gardes semblent ramasser le défunt avec l’un de ces cercueils.

Compte tenu de la popularité du Les porteurs de cercueils ghanéens en 2020Il est clair qu’il existe une certaine tendance de la part d’une partie du secteur funéraire à se diversifier dans ses services.

Envisageriez-vous d’être enterré dans un cercueil comme ceux de The Squid Game (ou un autre avec un thème lié à la culture pop) ?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.