Le jeu d’ukulélé de Tchia me rappelle les segments de guitare de TLOU2

Nous avons vu beaucoup de grandes révélations grandiloquentes lors de la PlayStation Showcase d’aujourd’hui, mais cachée parmi les surprises du remake de Knights of the Old Republic et Marvel’s Wolverine était une annonce décidément plus décontractée pour un jeu connu sous le nom de Tchia. Il a l’air charmant.

Tchia est développé par Awaceb, un petit studio français inspiré par l’éducation des co-fondateurs dans l’archipel du Pacifique Sud de la Nouvelle-Calédonie. La culture unique des îles, influencée à la fois par les peuples autochtones kanak et leurs 168 ans d’histoire sous la domination coloniale française, constitue naturellement la base du cadre et de l’atmosphère de Tchia.

« Grimpez, planez, nagez et naviguez avec votre bateau autour d’un magnifique archipel dans ce bac à sable basé sur la physique », lit-on sur le site officiel du jeu. « Le cadeau spécial de Tchia vous permet de prendre le contrôle de n’importe quel animal ou objet que vous pouvez trouver. Utilisez leur gameplay et leurs capacités uniques pour voyager, résoudre des énigmes et découvrir des secrets. Volez comme un oiseau, explorez l’océan comme un poisson ou creusez des trésors comme un chien.

Alors que tous les trucs d’exploration à Tchia ont l’air vraiment bien, je suis surtout enthousiasmé par ce ukulélé.

Les mécanismes musicaux vus dans la bande-annonce d’aujourd’hui me rappellent beaucoup les segments de guitare de The Last of Us 2, qui ont fourni de merveilleuses pauses dans le violent carnage de ce jeu en montagnes russes. Dans Tchia, vous pourrez jouer vous-même avec des médiators, des strums et des bends (je suppose que ces mots signifient tous quelque chose pour les musiciens) ainsi que suivre des segments rythmiques spécifiques à l’histoire. Les chansons à débloquer ont même le potentiel d’affecter le monde qui vous entoure en attirant des animaux, en conjurant des tempêtes de pluie, et plus encore.

Kotaku a contacté Awaceb au sujet de la mécanique du ukulélé de Tchia mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

Je ne sais pas pour vous, mais j’imagine déjà de magnifiques scénarios Tchia. Ils impliquent beaucoup de deltaplane et de caresses de crabes, avec de brèves pauses pour survoler l’île dans le corps d’un aigle et essayer de recréer certaines de mes pistes préférées de Mountain Goats sur ukulélé.

Tchia est destiné à PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (via Steam et Epic Games Store) l’année prochaine.