Le jeu ‘Dune’ inédit de la GBA est relancé, moins les droits de propriété intellectuelle

S’il vous arrive d’avoir des ordinateurs de poche rétro de Nintendo dans votre collection, il y a encore plusieurs versions et projets intéressants qui émergent. Le dernier à apparaître est Elland : la guerre des cristaux pour Game Boy Advance, un jeu que l’éditeur The Retro Room Games fait revivre sans une célèbre IP.

A l’origine, en 2002, il s’agissait d’un jeu GBA quasiment terminé mais annulé en raison des problèmes financiers de son éditeur Cryo Interactive, ce qui fut sans doute une source de grande déception pour le développeur Soft Brigade (coup de chapeau à Unseen64 ). À ce moment-là, il s’appelait Dune de Frank Herbert : assaut d’ornithoptères, autorisé à utiliser des personnages et des décors du roman emblématique ; sans aucun doute, vous avez également beaucoup entendu parler de la dernière version du film dans les médias. C’était un jeu de tir/vol avec plus de 20 étapes, et avait même des modes multijoueurs à utiliser avec le câble de liaison du portable.

Maintenant, après environ 20 ans, The Retro Room Games a acquis les droits sur le titre, mais n’a évidemment pas pu renouveler ou acquérir la propriété intellectuelle de Dune; en conséquence, le jeu est réorganisé avec quelques ajustements visuels et de script pour supprimer des références spécifiques à Dune. D’où le nouveau nom, et pour ceux qui ont toujours voulu avoir la chance de posséder le jeu annulé, cela semble être la meilleure option pour obtenir une cartouche réelle et une version « complète ».

Il convient de noter que, dans le passé, il nous a été souligné que des projets comme celui-ci – acquérir des droits périmés et rééquiper des jeux plus anciens – ne sont pas toujours approuvés par les équipes créatives d’origine. Il y a certainement une perspective que le travail de l’équipe d’origine de Soft Brigade, qui souhaitait sans aucun doute travailler sur un jeu Dune sous licence, devrait être laissé de côté.

Quoi qu’il en soit, avec les droits en place moins l’IP de Dune, le jeu arrivera sur GBA à l’avenir, en supposant qu’il y ait suffisamment de financement et de commandes – une page Kickstarter doit être mise en ligne.

Si vous voulez voir de quoi il s’agit, les images d’archives d’Unseen64 de la version originale sont ci-dessous.

