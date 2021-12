Le jeu en 2022 : 5 choses que nous voulons voir

Oliver Cragg / Autorité Android

Malgré des débuts prometteurs, à bien des égards, 2021 n’a pas exploité une grande partie de son potentiel de jeu. Le matériel de nouvelle génération est toujours impossible à trouver, les jeux très attendus ont été retardés encore plus loin dans le futur, et de nombreux titres de renom qui ont été lancés étaient décevants ou buggés (ou les deux). Mais nous avons de grands espoirs pour l’année prochaine. Ce pourrait être l’année où nous sortons enfin de l’accalmie pandémique et nous nous dirigeons vers un nouvel avenir brillant de nouvelle génération. Dans cet esprit, voici une courte liste de souhaits de ce que nous voulons voir du jeu en 2022.

Accès omniprésent au matériel de nouvelle génération

Oliver Cragg / Autorité Android

Commençons par aborder l’éléphant dans la pièce : la quincaillerie. À ce stade, cela fait plus d’un an que les consoles Xbox Series X et PlayStation 5 ont été lancées, et elles sont toujours en rupture de stock chez pratiquement tous les détaillants du monde entier. Pour les joueurs sur PC, il en va de même pour les cartes graphiques, avec des expéditions entières consommées par les mineurs de crypto et les spéculateurs.

La disponibilité devrait s’améliorer d’ici la mi-2022, au moins pour les consoles de nouvelle génération. Et il était temps.

Peu importe la qualité des jeux à venir en 2022 (et il y a de vrais bangers), sans nouveau matériel, il sera difficile de pousser dans la prochaine génération de jeux. De toute évidence, les pénuries mondiales de puces affectent toutes les entreprises, pas seulement Microsoft et Sony, mais compte tenu de la durée de développement de ces consoles (et depuis combien de temps elles sont sorties à ce stade), nous devrions commencer à constater des améliorations.

Nous espérons que les choses s’amélioreront d’ici la mi-2022, du moins du côté de la console. Le matériel PC prendra probablement plus de temps, mais un rapport récent indique que d’ici la fin de 2022, Nvidia prévoit d’augmenter les rendements de production. La législation interdisant les robots scalpeurs utilisés pour acheter des consoles et des cartes graphiques dès qu’elles sont en stock pourrait également progresser en 2022, du moins au Royaume-Uni.

Le cloud gaming devient grand public

Le cloud gaming est là ! Et est là depuis quelques années maintenant.

Mais 2021 a fourni quelques modèles pour le succès du marché de masse dans l’espace de jeu en nuage. Le premier concerne le point ci-dessus, et c’est le manque de disponibilité du matériel. Plus tôt cette année, GeForce Now a lancé un nouveau plan « RTX 3080 » qui offre le lancer de rayons et un streaming jusqu’à 1440p 120fps. Ce genre de performances PC vous coûtera un bras et une jambe sur le marché actuel des cartes graphiques hypergonflées.

Lire aussi : Google Stadia contre GeForce Now

C’est une histoire similaire avec l’espace de stockage sur les consoles, avec des tailles de jeu gonflées et des quantités de stockage de base conservatrices sur des consoles moins chères comme la Xbox Series S. Cette console n’est livrée qu’avec un maigre 364 Go gratuits, et la carte d’extension la moins chère coûte 140 $ pour seulement 512 Go .

Les démos et les week-ends gratuits sont une autre voie potentielle vers le succès du cloud gaming. Les deux existent depuis des lustres, mais les déplacer vers le nuage réduit considérablement les frictions. Avec le passage du backend Stadia (qui est sans doute le plus performant) à un service en marque blanche, nous pourrions voir davantage d’éditeurs lancer leurs propres services cloud pour leurs propres bibliothèques de jeux.

Et lorsque cela se produit, la facilité d’accès peut permettre au cloud gaming de surmonter enfin sa stigmatisation et de prendre la place qui lui revient aux côtés des consoles et des PC.

Plus de (bonnes) adaptations télé et cinématographiques

Les films et les émissions de télévision basés sur des jeux vidéo ont toujours été assez horribles, mais ces dernières années, les choses ont vraiment changé.

À venir l’année prochaine et au-delà, nous avons la suite Sonic susmentionnée, un film Uncharted, un film d’animation Super Mario Bros (cela ne peut pas être pire que le rêve fébrile d’un film de 1993), une suite de Tomb Raider et des films basés sur The Division, Splinter Cell et d’autres franchises de renom. Nous avons également la très médiatisée série The Last of Us sur HBO à attendre avec impatience.

Donc, essentiellement, nous aimerions que les studios continuent. Restez assez fidèle au matériel source pour que les fans soient satisfaits, mais ne flattez pas tellement les joueurs que ce soit un gâchis inintelligible (je vous regarde, film Doom).

Abonnements Sony PlayStation repensés

Oliver Cragg / Autorité Android

Une chose qui est devenue très claire en 2021 est que Microsoft est sur quelque chose avec Xbox Game Pass. L’énorme bibliothèque de jeux qui comprend toutes les versions propriétaires et plusieurs autres le premier jour est tout simplement trop belle pour être laissée de côté. La valeur est encore meilleure avec Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend également Xbox Live Gold, PC Game Pass et Xbox Cloud Gaming.

Sony, en revanche, est terriblement en retard. Il existe deux pseudo bibliothèques Game Pass, la première incluse dans PlayStation Plus et appelée PS Plus Collection. Cependant, celui-ci est réservé aux propriétaires de PlayStation 5 et ne comprend qu’une poignée de jeux. L’autre bibliothèque, incluse avec PlayStation Now, est beaucoup plus grande, mais n’inclut pas beaucoup de nouveaux jeux.

La bonne nouvelle ici est que des changements semblent être en cours. Un scoop récent de l’initié de l’industrie Jason Schreier a révélé un nouveau service d’abonnement à trois niveaux, dont le lancement est prévu au printemps 2022. Le niveau le plus élevé comprendra le jeu en ligne, un petit catalogue de jeux PS4 et PS5 et une plus grande bibliothèque de PS1, PS2 classiques , PS3 et jeux PSP.

Si cela est vrai et que Sony parvient à fixer les prix et les fonctionnalités, il pourrait enfin concurrencer les abonnements de Microsoft. Mais c’est un défi de taille.

Plus d’appareils de jeu portables

2021 était (presque) l’année du Steam Deck, et malgré un retard jusqu’au début de 2022, il a encore beaucoup de potentiel pour amener les jeux sur PC à un facteur de forme portable. Le succès continu de la Nintendo Switch, qui à ce stade est terriblement sous-alimentée par rapport à ses concurrents même après sa refonte OLED, prouve qu’il existe un marché pour cela, et nous aimerions le voir exploité.

Bien sûr, il existe d’autres appareils PC portables, mais ils sont chers et trop spécialisés. Avec la puissance de Steam derrière ce nouvel appareil, il pourrait inaugurer une nouvelle vague de portables. Ou il pourrait être emporté par la marée comme ses machines à vapeur.

Nous nous attendons toujours à ce que le jeu mobile domine le marché, mais ce serait bien d’avoir des options.

Mais ce n’est pas le seul nouveau portable à l’horizon ! La poche analogique tant attendue vous permettra de jouer à toutes vos cartouches rétro Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, ainsi qu’à d’autres systèmes portables classiques comme le Game Gear avec adaptateurs. Il y a aussi l’adorable (bien que peu pratique) Playdate, qui est conçu pour jouer à un catalogue de jeux indépendants en constante évolution.

Indépendamment des détails, nous voulons vraiment voir plus d’appareils conçus avant tout pour les jeux en déplacement. Nous nous attendons toujours à ce que les jeux mobiles se développent et prospèrent en 2022, mais ce serait bien d’avoir plus d’options. Une Xbox portable ou une console PlayStation moderne ? Oui s’il vous plaît.

Qu’aimeriez-vous voir du jeu en 2022 ? Votez ci-dessous ou déposez vos propres idées originales dans les commentaires ci-dessous.

Que voulez-vous voir du jeu en 2022 ?

0 voix

Meilleur accès au matériel de nouvelle génération

NaN%

Améliorations des jeux en nuage

NaN%

Plus d’adaptations télé et cinématographiques

NaN%

Abonnements PlayStation repensés

NaN%

Plus d’appareils de jeu portables

NaN%

Autre (laisser un commentaire)

NaN%

commentaires