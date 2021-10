Le jeu en direct FMV Battle Royale obtient de nouveaux détails et une date de sortie

De nos jours, on a l’impression que chaque développeur de jeux s’est plongé dans le genre battle royale popularisé à l’origine par PlayerUnknown’s Battlegrounds, mais la vision de Wales Interactive sur le genre est vraiment unique. Avec PUBG initialement inspiré de films comme The Hunger Games et le titre Battle Royale, le jeu FMV Bloodshore ramène le genre à ses racines en créant un « film interactif » de bataille royale.

Les joueurs de Bloodshore incarneront Nick, un acteur échoué qui se bat pour un prix en argent qui changera sa vie dans une bataille royale télévisée. Les joueurs prendront des décisions en tant que Nick qui l’aideront à la fois à survivre et à découvrir le mystère derrière l’émission de téléréalité mortelle du jeu. Le studio a publié une nouvelle bande-annonce détaillée montrant plus d’extraits des huit heures complètes de séquences FMV du jeu, tout en donnant aux joueurs un aperçu de la façon dont l’interaction avec l’histoire se produira.

Wales Interactive a également annoncé que Bloodshore sortira sur toutes les plateformes le 3 novembre. Le moment est idéal pour le studio car l’émission télévisée de style battle royale Squid Game vient de devenir l’émission la plus populaire de Netflix, prouvant qu’il y a beaucoup d’enthousiasme pour cela type d’histoire.

Bloodshore sera publié sur un large éventail de plates-formes, y compris PC et Mac via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et iOS.

