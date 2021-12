(Image Amazon)

Les développeurs de New World, le projet phare d’Amazon Games, ont annoncé jeudi avoir interdit des milliers de comptes pour des activités de collecte automatisées, ou « bottage ».

Dans New World, comme dans de nombreux autres jeux en ligne massivement multijoueurs, les joueurs sont encouragés à rassembler des ressources de l’environnement comme des herbes, du minerai, du cuir, du poisson et de la viande, qui peuvent être transformés en objets utiles dans le jeu comme des armures, des armes, nourriture et potions. Alternativement, les ressources peuvent être, et sont souvent, vendues à d’autres joueurs pour un profit.

Cela se traduit souvent par la création de programmes tiers qui automatisent le processus, connus dans la communauté sous le nom de « bottage ». Ces programmes sont spécifiquement interdits par les conditions d’utilisation de la plupart des jeux, mais ils ont toujours tendance à apparaître dans tout MMO suffisamment populaire. Cela permet à un joueur de mettre en place un script pour que son personnage, le « bot », tourne en rond pour collecter des ressources pendant que le joueur fait autre chose.

Contrairement à de nombreux autres MMO, New World permet aux joueurs de poursuivre tous les types de collecte de ressources à la fois, ce qui a déjà créé des problèmes déflationnistes uniques. Maintenant, en plus de cela, ses joueurs ont signalé un afflux important de bots sur de nombreux serveurs, ce qui a encore accru la valeur des produits du jeu.

Après un reportage sur l’épidémie diffusé lundi sur PC Gamer, Amazon Games est passé à l’action. Ses représentants ont fait la déclaration suivante à . :

« Nous sommes au courant des rapports de joueurs concernant l’augmentation de l’activité des bots dans le Nouveau Monde. Les bots représentent un défi persistant pour les MMO, et notre équipe a déployé des ressources et des outils dédiés pour les identifier et les combattre. Nous nous sommes engagés à améliorer continuellement notre lutte contre les bots, et hier [Dec. 1] à lui seul, nous avons banni plus de 7 700 comptes pour l’utilisation de bots. Notre objectif est de faire en sorte que New World soit amusant et juste pour tous les joueurs. »

Avant qu’Amazon lui-même n’agisse, les joueurs de New World s’étaient amusés à trouver leurs propres moyens de résoudre le problème des bots. Étant donné que les scripts des bots ne sont généralement pas particulièrement élaborés, les joueurs ont pu briser leurs schémas en mettant des obstacles sur leur chemin ou en les entraînant dans des combats.

(Capture d’écran du Nouveau Monde)

Cette nouvelle vague d’interdictions d’Amazon survient un peu plus de deux semaines après la découverte d’un exploit de « duplication », qui permettait aux joueurs de dupliquer librement des éléments de leur inventaire, y compris des pièces de monnaie, ce qui était en fait une triche en argent infini. L’équipe de développement de New World a définitivement interdit « plus de 1 200 joueurs » pour dupe à compter du 15 novembre, ce qui a également nécessité la fermeture temporaire de l’ensemble de l’économie du jeu.

Après plusieurs retards au cours de l’année, Amazon a publié New World fin septembre avec des critiques médiocres, mais une réaction étonnamment positive des fans. Il a brièvement culminé à plus de 913 000 joueurs simultanés sur Steam au lancement, un nombre record, mais comme tout MMO, ce chiffre a diminué au cours des semaines suivantes.

Jeudi matin, le nombre de joueurs du Nouveau Monde semble s’être stabilisé autour de 130 000 à 140 000, avec un pic au milieu de la semaine. Sa dernière mise à jour de contenu majeure, Into the Void, est arrivée le 18 novembre, qui comprend une nouvelle arme, une nouvelle classe d’ennemis dans les envahisseurs Varangian Knights et de nouveaux modes joueur contre joueur.

New World n’est que le troisième jeu vidéo original d’Amazon Game Studios, malgré des années d’efforts et de faux départs, et son lancement a été largement perçu comme un moment décisif pour les ambitions d’Amazon en tant que développeur de jeux grand public.

