Le jeu est-il passé de Jose Mourinho? La tactique du manager de Tottenham remise en question après la défaite d’Arsenal alors que les progrès récents qualifiaient «  tout un mensonge  »

Le football est-il passé de la tactique de Jose Mourinho?

C’était la suggestion après qu’Arsenal ait infligé une neuvième défaite de la saison en Premier League à Tottenham de Mourinho, comme avec une victoire 2-1 aux Emirats lors du derby du nord de Londres dimanche.

AFP Tottenham est septième du classement de la Premier League et les méthodes de gestion de Mourinho sont remises en question

C’est le plus grand nombre de pertes que Mourinho ait jamais subies en saison de Premier League depuis sa terrible campagne 2015/16 avec Chelsea.

Réfléchissant à la performance décevante des Spurs au derby, l’ancien attaquant d’Angleterre et de Manchester United Andy Cole a affirmé que les tactiques pragmatiques de Mourinho étaient dépassées.

Il a déclaré à talkSPORT: «Jose est ce qu’il est. Tout bouge.

«La façon dont il veut jouer au football maintenant… le football ne s’arrête pas.

«Si vous regardez toutes les meilleures équipes et comment elles essaient de jouer maintenant, Manchester City, Liverpool, tout le monde essaie de les rattraper.

« Donc, la seule façon de les attraper est, en fin de compte, de jouer le même genre de football qu’eux. »

AFP Alexandre Lacazette a marqué le vainqueur d’Arsenal sur place pour battre Tottenham

Darren Ambrose a décrit leur affichage comme « lamentable », tandis que l’ancien Gunner Perry Groves a déclaré que les fans des Spurs seraient en colère.

«Les Spurs étaient vraiment passifs. Vous ne pouvez pas être heureux en tant que fan de Tottenham quand, dans un derby local, votre équipe l’a abordé comme ça », a-t-il déclaré.

L’ancienne star des Spurs, Jermaine Jenas, a également interrogé Mourinho.

Le club était entré dans l’affrontement de dimanche avec Arsenal en bonne forme, avec trois victoires successives en championnat.

Mais Jenas, écrivant dans sa chronique de la BBC, ne sait pas si Tottenham a réellement pris des mesures ces dernières semaines.

Il a déclaré: «L’approche de Tottenham puait un Mourinho qui était plus concerné par Arsenal que par sa propre équipe, et montrant ce que les Spurs pouvaient faire. Il ne les a pas préparés pour gagner ce match, il les a installés inquiets de ce que l’opposition peut leur faire.

«Tout avait l’air bien. Ils ont la finale de la Coupe Carabao à espérer, ils ont un pied en quart de finale de la Ligue Europa et ils sont à distance touchante des quatre premiers. Potentiellement, avec la façon dont ils avaient commencé à jouer, j’avais pensé que cette saison pouvait être incroyable.

«Puis, une représentation plus tard, je me suis dit que non, c’était tout un mensonge.

«J’ai l’impression que tout mon optimisme était complètement déplacé car il est venu après qu’ils aient joué trois ménés, essentiellement, à Burnley, Fulham et Crystal Palace. À la minute où ils se sont heurtés à quelqu’un de décent, ils sont revenus au type.

«Cela signifie rester assis profondément et être prudent, ce qui n’a encore mené les Spurs nulle part dimanche. Et ce que nous avons vu contre Arsenal, c’est ce qui va se passer à chaque fois à moins que Mourinho ne les ramène en jouant sur le pied avant.