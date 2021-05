Le jeu est reporté alors que les fans pénètrent dans Old Trafford pour protester contre les propriétaires empêchant les joueurs de se rendre au sol

Les fans furieux de Manchester United ont reporté leur match avec Liverpool alors qu’ils protestaient contre les propriétaires du club.

Des centaines de fans ont envahi le stade avant le match de Premier League à huis clos contre Liverpool.

Les fans protestaient contre les propriétaires du club à la suite des plans controversés de la Super League européenne

Les partisans de United exprimaient leur colère suite aux projets soutenus par la famille Glazer de rejoindre une proposition de Super League européenne, qui s’est effondrée peu de temps après.

Les propriétaires des Red Devils auraient été l’un des architectes des plans, ce qui a provoqué des protestations de la part des clubs à travers le pays.

Des bannières et des fusées éclairantes ont été vues parmi la foule avec des appels pour que les vitriers partent Une manifestation était prévue à l’extérieur du sol à 14 heures, les supporters se rassemblant au moins une heure avant.Certains ont accédé au stade via le tunnel de Munich, après avoir abaissé les barrières, malgré les tentatives des gardes de sécurité pour empêcher que cela se produise.Un grand nombre de supporters sont revenus du complexe du stade vers 14h20.Un deuxième groupe est ensuite réapparu sur le terrain d’Old Trafford vers 15h30.La Premier League a confirmé que le coup de pied – Les fans avaient également manifesté devant l’hôtel où les deux équipes avaient séjourné et n’ont pas pu partir.Le match a ensuite été officiellement annulé juste après 17h30.

