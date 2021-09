Le jeu Ethereum NFT Sorare fantasy soccer vient de lever 680 millions de dollars et il est maintenant évalué à 4,3 milliards de dollars lors du lancement d’un bureau aux États-Unis, lisons donc plus aujourd’hui dans nos dernières nouvelles Ethereum.

Le jeu Ethereum NFT Sorare fantasy soccer a levé 680 millions de dollars et la startup française prévoit désormais de se développer dans d’autres sports ainsi que d’intégrer des équipes de football féminin et des bureaux américains. Sorare est un jeu de football fantastique basé sur Ethereum et basé sur des cartes à collectionner NFT et a connu une croissance spectaculaire en 2021 avec une base croissante et un volume de transactions énorme, sans parler des nouvelles équipes sous licence. Aujourd’hui pourtant, la startup profite de l’élan avec l’annonce d’un nouveau tour de table.

Le tour de série B de 680 millions de dollars valorise la société à 4,3 milliards de dollars après un tour de série A de 50 millions de dollars annoncé en février et la nouvelle série a été dirigée par le conglomérat japonais de technologie et d’investissement SoftBank qui a un certain nombre de transactions dans l’industrie de la cryptographie via SBI holdings financier division des services. Sorare se concentre sur le football avec des joueurs de plus de 175 clubs licenciés comme le FC Barcelone, la Juventus FC et le Paris Saint Germain FC parmi les plus populaires. Nicolas Julia, cofondateur et PDG de Sorare, a déclaré que cette semaine, la société prévoyait de se développer dans d’autres sports et qu’elle ouvrirait un bureau aux États-Unis dans les prochains mois pour aider à “continuer à grandir avec les fans et les ligues sportives”. Il a continué:

« Nous avons des plans ambitieux pour continuer à faire de Sorare un géant du divertissement sportif. Le nouveau financement sera utilisé pour nous aider à continuer à développer une équipe de classe mondiale, à nous étendre à de nouvelles ligues et à de nouveaux sports, et à continuer d’améliorer notre expérience pour les utilisateurs, y compris la livraison d’une application mobile. »

Le NBA Top Shot de Dapper Labs est similaire à Sorare, construit autour des NFT et basé sur des athlètes professionnels. Un NFT agit comme un acte de propriété sur un article numérique rare. Dans le cas de Sorare, il s’agit donc d’une carte à collectionner numérique qui peut être achetée et revendue avec chaque disponible en quantité limitée. Une carte NFT peut même atteindre 290 000 $. Contrairement à Top Shot, cependant, Sorare a une composante de jeu continue et est similaire à d’autres sports fantastiques en ce sens que vous pouvez choisir vos meilleurs joueurs chaque semaine ainsi que les ligues avec d’autres utilisateurs. Sorare a également des liens étroits avec Ubisoft puisqu’il a pris le programme d’accélération cette année.

