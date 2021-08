Le jeu Field of Dreams obtient une suite avec les Reds-Cubs ⋆ .

Le champ des rêves a une suite.

Pas le film. Le jeu MLB.

Les Reds de Cincinnati accueilleront les Cubs de Chicago lors de l’édition de l’année prochaine du match “Field of Dreams” le 11 août 2022, sur un terrain temporaire construit sur le tournage du film emblématique de 1989 à Dyersville, Iowa. Avec près de six millions de téléspectateurs, le match inaugural entre les Yankees en visite et l’hôte des White Sox de Chicago a été le match de saison régulière de la MLB le plus regardé sur tous les réseaux depuis 2005.

“Je pense que ça va être une expérience incroyable, surtout pour beaucoup d’entre nous qui ont grandi en regardant le film”, a déclaré le manager des Reds, David Bell. « D’après tout ce qu’on m’a dit et à la télévision, il semble que ce soit juste un environnement vraiment spécial et significatif qu’ils ont créé là-bas. … Je me sens très honoré et chanceux de faire partie des équipes la deuxième année.

Il sera difficile d’égaler le drame de jeu de cette année, lorsque les Yankees se sont ralliés pour quatre points en début de neuvième manche pour prendre une avance de 8-7, mais ont perdu un home run de deux points dans les tiges de maïs. en fin de neuvième manche.

Comme avec les Yankees-White Sox, les Cubs-Reds joueront un jeudi, auront un jour de congé le vendredi et termineront une série de trois matchs ce week-end à Cincinnati.

Alors que les White Sox étaient le choix logique pour accueillir le premier match en raison du scénario central du film autour de «Shoeless» Joe Jackson, la filiale Triple-A des Cubs est basée à Des Moines, Iowa.

“Nous sommes honorés d’être sélectionnés pour la deuxième édition de la MLB à Field of Dreams”, a déclaré le président des opérations commerciales des Cubs, Crane Kenney. «Compte tenu de notre affiliation de longue date avec les Iowa Cubs et du fait que l’État se trouve sur notre territoire de télévision d’origine, les Cubs bénéficient d’un nombre incroyable d’adeptes dans l’Iowa. Nous sommes impatients de jouer devant nos fans de l’Iowa et de développer l’incroyable succès du premier Field of Dreams Game. »