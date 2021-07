Le jeu formidable de Chris Paul lors de ses débuts en finale de la NBA

A 36 ans Chris Paul a fait ses débuts dans une finale NBA et l’a fait de la meilleure façon possible, menant la victoire de Soleils de phénix contre les Milwaukee Bucks lors du premier match de la série avec 32 points et d’excellents pourcentages de tirs. Le meneur vétéran a effectué 12 des 19 tirs qu’il a tentés (4 sur 7 sur 3). De plus, il a distribué 9 passes décisives, volé un ballon et n’en a perdu que 2. +17 avec lui sur le terrain des Suns. Voici ses meilleures actions :

☀️ @ CP3 totalise 32 PTS, 9 AST lors de ses débuts en finale, guidant les @Suns vers la victoire dans le premier match ! #ThatsGame #NBAFinals présenté par YouTube TV Game 2: jeudi – 21h00/et, ABC pic.twitter.com/aXN1PS1Lwx – NBA (@NBA) 7 juillet 2021