Le jeu gratuit Nine to Five arrivera sur Stadia le mois prochain

Google a révélé deux autres jeux à venir sur Stadia au cours des prochaines semaines dans un article de blog aujourd’hui, y compris un autre jeu gratuit pour la plate-forme de streaming.

Le premier jeu est Hunting Simulator 2 qui arrivera sur Stadia le 30 novembre. Le titre porte bien son nom initialement sorti pour PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One l’année dernière.

Hunting Simulator 2 permet aux joueurs de chasser la faune dans les environnements ouverts du désert texan, des plaines du Colorado et des forêts d’Europe de l’Est. Le jeu propose 33 espèces animales et plus de 160 armes, accessoires et vêtements de marque pour faciliter la chasse. Les joueurs peuvent également apporter un chien de chasse tel qu’un Beagle, un Braque allemand à poil court et un Labrador Retriever.

Source : Nacon

L’autre jeu est Nine to Five, un jeu de tir à la première personne en équipe entre trois équipes de trois joueurs. Le jeu sera lancé en accès anticipé le 8 décembre et sera gratuit pour tous les utilisateurs de Stadia. Nine to Five a été initialement lancé sur Steam en août dernier, et la version Stadia offrira un jeu multiplateforme complet et une progression croisée avec la version Steam.

Nine to Five rejoindra la petite liste des jeux gratuits actuellement disponibles sur Stadia. La liste des jeux gratuits comprend Crayta et Destiny 2, certains des meilleurs jeux Stadia, aux côtés de Super Bomberman R Online.

