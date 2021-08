Le jeu Guardians of the Galaxy aura son propre mélange de musique génial ⋆ 10z viral

Le film à succès des studios Marvel gardiens de la Galaxie est connu pour avoir sa propre bande-son “Awesome Mix” qui présente des chansons à succès de différents moments. Maintenant, il semble que le prochain jeu vidéo le sera également.

CONNEXES: La dernière bande-annonce des Gardiens de la Galaxie présente l’Église universelle de la vérité

Dans une vidéo récemment mise en ligne sur la chaîne YouTube d’Eidos Montréal, l’équipe derrière le prochain gardiens de la Galaxie le jeu détaille la musique qui y sera trouvée, et il semble qu’ils fassent de leur mieux pour canaliser l’énergie du film.

Selon le directeur audio senior Steve Szczepkowski, le processus de création de la bande-son parfaite a essayé de trouver le bon équilibre entre certains éléments clés. Ces éléments, a-t-il dit, comprenaient une excellente partition orchestrale – fournie par le compositeur Richard Jacques – afin de donner au jeu une sensation plus cinématographique, et bien sûr, un excellent groupe de succès des années 80 qui donnent au jeu le même gardiens de la Galaxie ressentir.

Vous pouvez consulter la vidéo complète ci-dessous :

« Conçu pour transporter les joueurs dans les années 80, une sélection impressionnante de succès pop et rock de la décennie présente tout au long du jeu à des endroits soigneusement choisis », explique Square Enix. “Les morceaux incluent de la musique d’Iron Maiden, de KISS, de New Kids On The Block, de Rick Astley, de Hot Chocolate et bien d’autres, avec encore beaucoup à révéler.”

Deux nouvelles fonctionnalités ont également été détaillées par Szczepkowski, dont un nouveau mécanisme connu sous le nom de The Huddle. Avec The Huddle, les joueurs pourront choisir une piste du lecteur de cassettes de Peter Quill avant un combat afin d’inspirer l’équipe pendant qu’ils combattent des ennemis. Szczepkowski a également expliqué comment un tout nouveau groupe a été créé afin d’aider à la narration du jeu.

CONNEXES: La dernière bande-annonce de Guardians of the Galaxy présente Lady Hellbender

Dans le jeu à venir, Peter Quill prend le nom de Star-Lord à cause de son groupe préféré plutôt que de sa mère, permettant à Szczepkowski de créer un groupe dans le jeu connu sous le nom de Star-Lord qui comprenait la voix de Szczepkowski lui-même et un rock des années 80. vise à capturer le charme que le gardiens de la Galaxie franchise est devenu connu pour.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel devrait être lancé le 26 octobre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.