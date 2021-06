Le jeu Homeric de Paul George pour garder les Clippers en vie

in

Georges Paul il a battu son record en séries éliminatoires après avoir marqué 41 points contre les Phoenix Suns dans une victoire qui permet aux Los Angeles Clippers de rester en vie dans la série. PG a terminé le duel avec les 41 points susmentionnés après avoir été presque parfait dans le tir : 15 sur 20 dans les paniers, 3 sur 6 dans les triples et 8 sur 8 du personnel. De plus, il a capté 13 rebonds et distribué 6 passes décisives. Énorme: