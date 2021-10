Le jeu indépendant de lutte contre les incendies “Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue” met le feu à l’interrupteur en décembre

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Thunderful Publishing a annoncé que Firegirl : Sauvetage Hack ‘n Splash fera chauffer les choses sur le Switch eShop cet hiver, avec une date de sortie du 14 décembre maintenant confirmée.

Le jeu, qui sera également lancé sur PlayStation, Xbox et PC le même jour, vous fera jouer le rôle d’un pompier qui doit répondre aux incendies générés de manière procédurale qui se déroulent dans la ville. Votre travail consiste à sauver toutes les personnes (et chats) que vous pouvez, mais vous n’aurez que trois minutes pour le retirer. Mieux vaut être rapide !

Heureusement, vous pouvez gagner du temps supplémentaire en éteignant les « pyro-monstres » (les pompiers ne peuvent tout simplement pas faire une pause, hein ?), tout en volant avec votre jetpack à eau de type FLUDD.

Mélangeant de magnifiques pixel art d’inspiration rétro avec des visuels 3D qui s’appuient sur la puissance des machines modernes, Firegirl vous emmènera dans un voyage passionnant à travers un large éventail d’endroits (en flammes), y compris des forêts denses, des hôtels somptueux, des trains à grande vitesse et multi -blocs d’appartements à étages.

Vous pourrez également passer du temps à la caserne de pompiers entre les missions pour améliorer l’équipement et embaucher du nouveau personnel pour mieux vous préparer aux défis brûlants qui vous attendent. Comme si Firegirl n’en avait pas déjà assez sur sa plaque chauffante, il y a aussi la question de savoir ce qui se cache derrière la vague d’incendies qui ravage la ville.

“Je suis tellement excité que les joueurs puissent enfin mettre la main sur Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue le 14 décembre”, a déclaré Julian Ribassin, fondateur du développeur, Dejima. “La réponse au jeu a été incroyable jusqu’à présent et j’ai vraiment hâte de présenter Firegirl à encore plus de joueurs via la nouvelle démo qui sera disponible dans le cadre du Next Fest de Steam entre le 1er et le 7 octobre.”

C’est vrai, si vous voulez le vérifier avant sa sortie sur Switch, une démo jouable apparaîtra sur Steam cette semaine.

Allez-vous tenter le coup ? Aimez-vous le look du jeu de la bande-annonce ci-dessus ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.