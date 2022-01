Le jeu insomniac Stormland disparaît brièvement de l’Oculus Store après la révélation du CES PSVR 2

Plus tôt dans la journée, le YouTuber VR Nathaniël de Jong (alias Nathie) a d’abord remarqué et tweeté que Stormlands n’était plus disponible sur l’Oculus Store. L’un de nos jeux Quest 2 préférés, Stormlands a été développé par Insomniac Games, qui fabriquait des jeux Oculus avant de rejoindre Playstation Studios. L’autre jeu Oculus Store du développeur, The Unspoken, a également été supprimé.

Il semble donc que Stormland ait été retiré du magasin Oculus. Vous ne pouvez plus l’acheter mais pouvez confirmer qu’il peut être installé. Peut-être que le contrat avec Insomniac Games a expiré ou qu’ils l’ont fait parce que les serveurs sont devenus une ville fantôme. Merci @MartinRisbyVR pour l’avertissement ! pic.twitter.com/RP3lHLrBLJ – Nathie (@NathieVR) 6 janvier 2022

Le moment choisi pour cette suppression a d’abord fait sourciller, compte tenu du retour imminent de Sony dans la VR. La société a annoncé le PSVR 2, son casque VR de nouvelle génération, lors de sa présentation au CES plus tôt cette semaine. Étant donné que Sony détient les droits sur toute la propriété intellectuelle d’Insomniac, il n’est pas exclu que Sony et PlayStation retirent les jeux d’Insomniac des vitrines des concurrents afin de les porter et de les republier sur leurs propres vitrines.

Cependant, Meta a mis un frein à ces rumeurs. Lorsque nous avons contacté la société pour commentaires, celle-ci a répondu : « Stormland est de retour dans le magasin après avoir terminé l’évaluation de la protection des données, dont vous pouvez en savoir plus sur notre blog à partir de septembre ». La société a ensuite lié à un article de blog de septembre détaillant un nouveau processus que les développeurs doivent suivre afin de conserver leur jeu sur la vitrine d’Oculus.

Le commentaire de Meta n’a pas précisé si Stormland a été retiré parce qu’Insomniac n’avait pas terminé l’évaluation de la protection des données avant la date limite, ou si le jeu a été retiré pendant l’évaluation.

Il est prudent de dire qu’Insomniac ne publiera peut-être jamais de nouvelles expériences sur l’Oculus Store. L’acquisition de Sony a également apparemment tué la franchise exclusive Xbox d’Insomniac, Sunset Overdrive. Depuis l’acquisition, Sony et Insomniac sont restés largement silencieux à la radio sur tout projet de suite, bien que le directeur créatif d’Insomniac, Marcus Smith, ait déclaré que « Rien n’empêchait vraiment » le studio de développer un autre Sunset Overdrice dans une interview avec GQ. Mais l’original est toujours disponible sur Game Pass et le Microsoft Store, au moins.

Même si Sony possède Stormland via Insomniac, Oculus Studios a en fait servi d’éditeur du jeu, donc les accords de licence pourraient empêcher Sony de le supprimer sans l’approbation d’Oculus. Sinon, les deux rivaux de VR ont probablement peu de raisons de s’amuser ensemble.

L’Oculus Quest 2 s’est vendu en grand nombre au cours de sa première année, grâce à sa simplicité sans fil et à ses exclusivités de haute qualité. Le PSVR 2, quant à lui, s’appuiera sur une connexion connectée à la PS5, offrant des exclusivités de plus grand nom comme Horizon Call of the Mountain et de meilleurs graphismes.

Nous avons émis l’hypothèse que le succès de Quest pourrait nuire au PSVR 2, étant donné l’acquisition par Meta de plus de studios VR et d’un point d’entrée VR moins cher. Et nous ne savons pas encore comment la nouvelle console de Sony se comparera aux Quest Pro et Quest 3.

Compte tenu de tout cela, Sony voudra peut-être porter d’anciens jeux comme Stormland sur le PSVR 2 pour renforcer sa bibliothèque de lancement. Surtout si un port théorique de Stormland profite des fonctionnalités uniques du PSVR 2 et voit quelques améliorations visuelles. Mais si Oculus a des droits exclusifs, cela peut ne pas arriver.

Le meilleur casque VR

Méta Quête 2

Obtenez-le pendant que vous pouvez encore jouer à Stormland dessus

L’Oculus Quest 2 combine la simplicité et une grande bibliothèque d’exclusivités pour en faire un achat incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la VR.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.