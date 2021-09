Le jeu iOS classique « Tiny Wings » bientôt disponible sur Apple Arcade

Si vous utilisez iOS depuis longtemps, vous connaissez probablement Tiny Wings, un jeu classique et populaire dans lequel vous contrôlez un oiseau dont les ailes sont trop petites pour voler. Le jeu est toujours disponible dans l’App Store, mais les abonnés Apple Arcade pourront bientôt l’obtenir sans frais supplémentaires.

À sa sortie en 2011, Tiny Wings est devenu un énorme succès sur l’App Store. Même 10 ans plus tard, c’est toujours l’un des jeux les plus téléchargés sur l’App Store dans la catégorie Casual. Maintenant, Tiny Wings arrive sur Apple Arcade.

La nouvelle a été confirmée sur Twitter par le développeur Andreas Illiger, qui a également partagé un lien avec plus de détails sur Tiny Wings sur Apple Arcade. « Tiny Wings débarque bientôt sur @AppleArcade ! Si vous avez déjà rêvé de voler et que vous n’avez jamais essayé Tiny Wings, restez à l’écoute », a déclaré le développeur.

Le jeu s’appellera Tiny Wings+ sur Apple Arcade, car il fait partie de la stratégie d’Apple visant à intégrer des jeux classiques à son service de jeux par abonnement. Comme tout autre jeu Apple Arcade, Tiny Wings+ ne nécessitera aucun achat supplémentaire pour débloquer le contenu du jeu.

Apple a annoncé cette année deux nouvelles catégories de jeux pour Apple Arcade, qui sont “Timeless Classics” et “App Store Greats”. Plus de 30 jeux classiques ont été ajoutés à Apple Arcade depuis avril, y compris des titres comme Monument Valley, Cut the Rope, Fruit Ninja et Angry Birds.

Bien qu’une date de sortie pour Tiny Wings+ n’ait pas été confirmée, les abonnés Apple Arcade peuvent désormais définir un rappel sur l’App Store pour être informés de la date de sortie officielle. Le jeu sera compatible avec iPhone, iPad et Apple TV.

