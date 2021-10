Le jeu iPhone classique ‘Tiny Wings’ sera lancé sur Apple Arcade ce vendredi

Plus d’une décennie après sa sortie sur l’App Store, le jeu iPhone à succès Tiny Wings arrive sur Apple Arcade ce vendredi.



Tiny Wings est un jeu casual qui consiste à appuyer et maintenir l’écran pour contrôler un oiseau dont les ailes sont trop petites pour voler. Le jeu demande aux joueurs de dépasser le soleil lorsqu’ils font voler un oiseau à travers des îles générées de manière procédurale. Les joueurs doivent appuyer sur l’écran au moment idéal pour que l’oiseau dévale les collines et gagne suffisamment d’élan pour atteindre l’île suivante avant le coucher du soleil, tout en visant à réaliser des tours pour les multiplicateurs de score.

Tiny Wings, créé par Andreas Illiger, est sorti pour la première fois sur l’App Store en 2011 et reste l’un des jeux payants les plus populaires dans la catégorie casual. Sur Apple Arcade, le jeu s’intitulera Tiny Wings+ et sera disponible sur iPhone, iPad et Apple TV. Comme tous les titres Apple Arcade, le jeu n’a pas d’achats ou de publicités intégrés.

Les autres jeux à venir sur Apple Arcade incluent NBA 2K22 Arcade Edition le 19 octobre et Kingdom Rush Frontiers, qui n’a pas encore de date de sortie.

Au prix de 4,99 $ par mois ou de 49,99 $ par an, Apple Arcade est un service par abonnement qui donne accès à un catalogue de plus de 200 jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, avec des titres supplémentaires ajoutés périodiquement.

Meilleures histoires

