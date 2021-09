Le jeu le plus détesté de Steam aujourd’hui est le mauvais titre de football de Konami

in

Mon visage quand je vois les graphismes de l’eFootball 2022. Capture d’écran : EpicPes / Kotaku

La série de simulation de football de longue date de Konami a changé de nom cette année, passant de PES à eFootball. Mais ce changement de marque n’a pas couvert les lacunes de développement, comme en témoignent les fans frustrés de Steam qui partagent leurs frustrations pour ce que beaucoup disent être « le pire jeu de football » jamais sorti.

eFootball 2022 est un jeu de football gratuit (qui contient des loot boxes) développé et publié par Konami Digital Entertainment. Malgré son lancement le 29 septembre, il a déjà une note « écrasante négative ». Le site autoproclamé «Hall of Shame» Steam250, qui suit les jeux ayant les pires critiques en calculant la différence en pourcentage, rapporte que eFootball 2022 occupe la première place. Sur plus de 7 000 critiques, le jeu ne compte que 1600 votes positifs (soit environ 8 %) au moment de la rédaction de cet article.

Les critiques d’eFootball 2022 touchent à peu près tous les aspects du jeu. Certains disent qu’il “manque de contenu à gauche et à droite” (y compris Nicholas Grayson de Fanbyte), tandis que d’autres l’appellent un “jeu mobile”. Ensuite, il y a ceux qui ont déposé des plaintes plus claires sur des choses comme le moteur et le décalage du jeu.

Mais peut-être que la critique la plus cinglante – ou la plus drôle, selon la façon dont vous le regardez – vient d’un utilisateur nommé Hypnora. Ils plaisantent en disant qu’eFootball 2022 est un “jeu d’horreur psychologique” parfait pour les personnes qui “envisagent de casser le clavier ou de jeter le contrôleur par la fenêtre” pendant qu’ils jouent. Ils disent également que le jeu « brouille soigneusement » la frontière entre le jeu et la politique, mais ne clarifie pas le lien spécifique.

“Battrez-vous contre les arbitres qui permettront à vos attaquants d’être tirés en arrière, renversés et abattus alors qu’ils sont dégagés au but mais réserveront vos joueurs pour un [millimeter] de connexion douce avec l’opposition tout en gagnant le ballon », a conclu Hypnora dans son bref examen de l’eFootball 2022.

Ensuite, vous avez les graphismes atroces de l’eFootball 2022. Les fans sont particulièrement énervés à ce sujet, avec de nombreux partages d’écrans ou de vidéos bancales sur les réseaux sociaux de PNJ dans les tribunes – ressemblant à des mannequins en blocs ou autre – et des joueurs scannés comme l’Argentin Lionel Messi. Il y a même des clips de joueurs se faisant la corde, comme le football est maintenant la WWE.

Selon Steam250, eFootball 2022 est pire que Umbrella Corps de Capcom, NBA 2K18 de Visual Concepts et Dynasty Warriors 9 de Koei Tecmo. Le simulateur de football de Konami est encore plus détesté que des jeux impopulaires (ou inédits) comme Flatout 2011 de Team 6 Studios 3: Chaos & Destruction et Uriel’s Chasm, le jeu d’aventure 2014 de Rail Slave Games.

eFootball 2022 est la dernière entrée de ce qui était auparavant connu sous le nom de série PES. Konami a sauté un match de 2021, choisissant plutôt de donner à eFootball PES 2020 une mise à jour avec de nouvelles listes de clubs et données de joueurs. Cette décision est venue du choix de Konami de se concentrer sur le développement de l’eFootball 2022. Malgré le temps supplémentaire, il semble que les fans ne soient pas satisfaits des résultats finaux.

eFootball 2022 est maintenant disponible sur les appareils mobiles, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.

