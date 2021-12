Le jeu le plus fini de Resident Evil Village en 2021

Village maléfique résident pourrait bien être le jeu le plus terminé de l’année si le site Web de suivi du temps de jeu HowLongToBeat est précis. Tel que rapporté par Axios (via Kotaku), le site répertorie les jeux les plus terminés de l’année, avec Village en tête de liste, suivi de près par Terreur Metroid. Le top 5 est complété par Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Les jeux les plus « retraités » (lire : abandonnés) sont également intéressants, avec Valheim en tête de liste, avec 12 minutes, Loop Hero, The Ascent et Outriders constituant le reste du top 5. Une autre statistique intéressante est la plus longue jeu, qui est Pathfinder: Wrath of the Righteous par un mile. Et bien sûr, les données brutes de la plupart des personnes jouant à un jeu existent également, Forza Horizon 5 remportant cet honneur.

Les sites de suivi comme celui-ci doivent être pris avec des pincettes. Cependant, c’est toujours un regard fascinant sur les habitudes de jeu d’un petit échantillon et ce que cela dit sur les jeux auxquels ils jouent. Et c’est cool de voir ce genre d’informations en dehors de la messagerie d’entreprise.

Resident Evil Village s’est avéré être extrêmement populaire ainsi qu’une solide suite pour démarrer. Metroid Dread, quant à lui, est également une suite qui plaira aux fans, il n’est donc pas surprenant que ces deux jeux soient arrivés en tête de la liste la plus complète. Ces statistiques sont encore plus de points de données indiquant à quel point ces jeux sont bien considérés par ceux qui y jouent.