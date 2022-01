Le jeu le plus préféré de Steam est Elden Ring

L’excitation pour Elden Ring atteint une masse critique, devenant le jeu le plus apprécié sur Steam.

Comme repéré pour la première fois par Eurogamer, le prochain RPG d’action de FromSoftware figure désormais sur plus de listes de souhaits d’utilisateurs que tout autre jeu sur la plate-forme, un exploit stupéfiant compte tenu de l’ampleur de Steam. Avant cela, Dying Light 2 Stay Human de Techland était le champion en titre, mais même les zombies ne suffisent pas à contrecarrer ce que même l’auteur de Game of Thrones, George RR Martin, chante les louanges bien avant la sortie.

Hidetaka Miyazaki a récemment déclaré qu’il pensait qu’Elden Ring serait le couronnement de FromSoftware, dépassant même Dark Souls en termes de qualité. Bonne prédiction, étant donné que Miyazaki a dirigé les deux jeux !

Steam est à bien des égards la plus grande vitrine de jeux vidéo, comptant parfois plus de 27 millions d’utilisateurs simultanés. Donc, Elden Ring remporter cette couronne n’est pas une mince affaire, et il est presque certain que ce sera l’un des titres les plus populaires de la plate-forme d’ici la fin de l’année. Elden Ring a également remporté le jeu le plus attendu du Game Award pour la deuxième année consécutive.

Nous verrons si Elden Ring est à la hauteur du battage médiatique lors de sa sortie le 24 février pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.