Le jeu Lil Gator est une aventure adorable se dandinant sur Switch

Playtonic Friends – le bras d’édition du plutôt populaire Yooka-Laylee team – fait des vagues précoces en prenant en charge et en publiant des jeux indépendants plus petits. Il a maintenant confirmé son prochain partenariat, en s’associant avec les nouveaux venus du développement MegaWobble pour apporter Jeu Lil Gator sur Switch et PC début 2022.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, c’est un jeu très mignon et sain, apparemment avec l’objectif de Lil Gator étant d’attirer un frère aîné dans le jeu plein de fantaisie et d’imagination. Il y a aussi des mécanismes familiers et amusants présentés, et c’est une aventure où l’accent est mis sur l’exploration et l’expérimentation.

En cours de développement par la toute nouvelle équipe indépendante MegaWobble, Lil Gator Game est construit autour de l’idée d’une exploration ininterrompue et d’une fantaisie enfantine avec une histoire non pas de nobles héros qui ont changé le monde ou de méchants anti-héros qui apprennent l’erreur de leurs voies mais de héros qui apprennent à être de meilleurs amis sans jamais perdre leur cœur en or.

Utilisez une boîte à outils remplie de jouets et de capacités pour explorer un parc de jeux géant réparti sur une île pendant que vous guidez le Lil Gator alors qu’il grimpe, saute, glisse et se jette d’aventure en aventure, de nouvel ami à nouvel ami.

Cela nous semble adorable et agréable. Nous pouvons nous attendre à une démo dans le cadre du Steam Next Fest la semaine prochaine, et le jeu apparaîtra également dans l’événement Indie Land le 25 septembre.

Dites-nous ce que vous en pensez, comme toujours, dans les commentaires !