Le jeu Mario Party blessant la paume est de retour pour le commutateur avec un avertissement

Lorsque Mario Party est sorti pour la première fois sur Nintendo 64, une sélection de ses mini-jeux est devenue tristement célèbre pour avoir causé des brûlures par friction sur les paumes des joueurs lorsqu’ils devaient faire tourner le joystick à grande vitesse. Maintenant, l’un des plus célèbres de ces jeux, Tug o ‘War, revient pour Mario Party Superstars sans aucun changement dans le gameplay, juste un nouvel avertissement de santé, rapporte Kotaku.

L’avertissement avertit les joueurs de ne pas faire pivoter le joystick avec la paume de la main, afin d’éviter des blessures physiques ou des dommages aux contrôleurs. Il semble cependant peu probable que de nombreux joueurs prêteront attention au message. Comme la plupart des joueurs de Mario Party l’ont découvert à l’époque de la N64, faire tourner le manche de commande avec la paume de la main est généralement le seul moyen d’obtenir suffisamment de vitesse pour gagner, en particulier dans un jeu à enjeux élevés comme le 1v3 Tug o’ War. Même si les joueurs ignorent l’avertissement, il est probable que cette fois-ci, Nintendo couvre toute responsabilité.

Tel que rapporté par CNET en 2002, le problème avec le jeu original était suffisamment grave pour se rendre au bureau du procureur général de New York, qui avait reçu un certain nombre de plaintes de parents de joueurs de Mario Party blessés. Dans ce cas, Nintendo a émis un avertissement qui a joué comme un message préenregistré à toute personne qui a appelé la hotline Mario Party de la société, conseillant aux joueurs de n’utiliser que leurs pouces et leurs index sur le joystick.

Dans son règlement avec le bureau du procureur général, Nintendo a fini par offrir des gants sans doigts rembourrés gratuits à toute personne munie d’une preuve d’achat qui en faisait la demande. Dans les versions ultérieures de Mario Party, Nintendo a simplement évité d’utiliser le mécanisme de jeu incriminé.

Bien qu’il soit peu probable que les manettes Switch recouvertes de caoutchouc causent les mêmes blessures aux joueurs que les contrôleurs N64 en plastique dur, il est toujours peu probable que la rotation frénétique soit bonne pour les Joy-Cons eux-mêmes. Avec la dérive Joy-Con toujours un problème pour de nombreux joueurs, ce type d’abus de contrôleur peut finir par causer encore plus de problèmes. Cela soulève la question de savoir pourquoi Tug o ‘War – et son autre mini-jeu à rotation de joystick Cast Aways – se sont retrouvés dans Mario Party Superstars, alors que seulement 12 des 50 mini-jeux originaux du jeu ont été sélectionnés.

Mario Party Superstars sortira le 28 octobre, lorsque vous pourrez découvrir par vous-même à quel point Tug o’ War on the Switch sera mauvais pour vos paumes et vos Joy-Cons.

