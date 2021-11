Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Unreal Life, un jeu d’aventure pointer-cliquer du développeur japonais hako life, fait le grand saut sur l’eShop européen le 3 décembre, c’est confirmé.

Le jeu, qui a été lancé au Japon et aux États-Unis il y a un an aujourd’hui, se dirige enfin vers l’Europe grâce à Selecta Play ; la société a aidé à préparer la sortie des localisations en anglais, allemand, espagnol, français, italien et portugais, permettant à de nombreux nouveaux joueurs de les découvrir pour la première fois.

Les joueurs incarnent Hal, une fille qui a perdu la plupart de ses souvenirs et ne peut se souvenir que de son professeur, Miss Sakura. Alors qu’elle part à la recherche de Miss Sakura, Hal peut toucher des objets pour voir leurs souvenirs, l’aidant à retrouver lentement ses propres souvenirs alors qu’elle trouve des succès et résout des énigmes.

L’une des rares critiques du jeu publiées en ligne, de Siliconera, qualifie Unreal Life de « beauté d’un autre monde ». Ils ont dit : « Unreal Life est un genre spécial de jeu d’aventure. C’est d’une beauté envoûtante, avec une histoire plus touchante que ce à quoi on pourrait s’attendre. »