Le jeu mobile PUBG Mobile le plus téléchargé au monde en novembre 2021 ; vérifier les détails

PUBG Mobile est devenu le jeu mobile le plus rentable au monde pour le mois de novembre 2021, selon les données recueillies par Sensor Tower. Le jeu qui a été développé par Tencent au cours de la dernière année a enregistré une croissance de 46% et a enregistré un record de 254 millions de dollars de dépenses pour les joueurs le mois dernier. Sur le total des revenus générés par le jeu, les utilisateurs chinois ont contribué à la part maximale à 66%, suivis par 7,3% des joueurs turcs et 6,8% des États-Unis.

Au deuxième rang après PUBG Mobile se trouvait le jeu Genshin Impact qui a été développé par miHoYo. Le jeu est devenu le deuxième jeu le plus rentable au monde pour le mois de novembre avec un total de 207 millions de dollars de dépenses par joueur. La croissance de Genshin Impact par rapport à l’année dernière a également été prodigieuse à un taux de 47%. La part maximale des revenus a été générée pour le jeu par les utilisateurs chinois (36 %), suivis du Japon voisin (24 %).

À la troisième place se trouvait Honor of Kings de Tencent suivi de Coin Master de Moon Active et Lineage W de NCSOFT respectivement aux quatrième et cinquième places. Dans l’ensemble, l’industrie du jeu mobile a généré environ 7,1 milliards de dollars de joueurs du monde entier sur l’App Store et Google Play au mois de novembre 2021. Les revenus générés ont enregistré une croissance saine de 7% en glissement annuel. Le marché numéro un qui a généré le maximum de revenus était les États-Unis représentant environ 29 pour cent, suivis du Japon (20 %) et de la Chine (18 %) aux 2e et 3e places respectivement.

