Le jeu mobile Wrestle Deck lance la bêta ouverte

Wrestle Deck a lancé sa version bêta ouverte, rendant le jeu de collecte de cartes mobile disponible pour les fans. La société a annoncé mercredi que la version bêta du jeu est désormais disponible en téléchargement ; vous pouvez l’obtenir sur Apple ici et Android ici.

Vous pouvez voir la bande-annonce du jeu ci-dessous, ainsi que le communiqué de presse complet :

Le jeu mobile de collecte de cartes très attendu de Wrestle Deck

Un nouveau jeu mobile révolutionne l’industrie des jeux de collection de cartes de lutte mobile. Aujourd’hui, Idle Worker Games annonce la sortie de Wrestle Deck, un jeu qui rassemble des lutteurs du passé, du présent et du futur, du monde entier, et toutes les principales promotions, dans un seul jeu.

Wrestle Deck est lancé avec 5 promotions de lutte uniques à travers les États-Unis, y compris la World Famous Monster Factory en tant que centre d’entraînement officiel dans le jeu. Le jeu révolutionne également la façon dont les listes sont construites, y compris des légendes telles que Jazz, Justin Credible et Ricky Morton, et les mélange avec des stars d’aujourd’hui et de demain de presque toutes les grandes promotions du monde.

Développé par Idle Worker Games, Wrestle Deck est la prochaine étape pour les jeux de collection de cartes du genre. Il présente les éléments stratégiques des jeux RPG au tour par tour, fournit un mécanisme de collecte de cartes attrayant et permet des matchs de lutte complets avec sélection de mouvements, créant ainsi un jeu de lutte mobile compétitif et frais. Les fans joueront de nombreux rôles différents dans ce jeu. Soyez un directeur général, décidant qui sera inclus dans le vestiaire. Agir en tant que Manager, décider qui sera dans quelle écurie. Soyez le lutteur, en décidant quels mouvements utiliser pour vaincre vos adversaires.

Téléchargez sur les appareils Apple et Android dès aujourd’hui !